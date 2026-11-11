Vinicius muestra su lado más humano: su lindo gesto con un niño de Sudán sin piernas

Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, ha invitado a un partido del conjunto blanco a un niño de Sudán que no tiene piernas como consecuencia de un ataque con drones, además de mandarle un vídeo de apoyo en el que le desea que pueda volver a jugar al fútbol.

Zaher es un niño de trece años que perdió las piernas hace dos en el citado ataque y cuyo sueño es volver a jugar al fútbol de nuevo gracias a las prótesis que lleva. En un reportaje con la cadena británica BBC, Zaher contó que su futbolista favorito es Vinícius Júnior y que ojalá pudiera conocerlo algún día.

A través del Real Madrid, la BBC se puso en contacto con el jugador y este respondió con un mensaje en vídeo.

"Me han contado tu historia", comienza el brasileño. "Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos".