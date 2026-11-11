“Con un cordón”: Revelan detalles de la muerte de extraditable en baño de Támara

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hondureño mantenía una relación sentimental con Nayeli, pero ambos habían terminado. Familiares señalaron que persistían los conflictos, entre ellos una disputa por un automóvil que la joven había comprado y cuyo título de propiedad provocaba discusiones. También aseguraron que Nayeli le tenía miedo.