“Con un cordón”: Revelan detalles de la muerte de extraditable en baño de Támara

El hondureño Héctor Vicente Paguada fue solicitado en extradición por Estados Unidos en 2024, acusado del homicidio de una madre y su hija en Irving, Texas. Ayer fue hallado muerto en la Penitenciaría Nacional de Támara, cercana a Tegucigalpa.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, el detenido era originario de Manto, Olancho. Además, tenía un requerimiento formal de extradición emitido por las autoridades de los Estados Unidos para responder por graves cargos criminales.
En un operativo realizado por el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el hondureño fue capturado el sábado en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
Cabe destacar que el pedido de entrega ya contaba con el aval judicial correspondiente, tras ser autorizado por la Corte Suprema de Justicia por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Imagen de Héctor Vicente Paguada y las víctimas: Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23, ambas salvadoreñas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el hondureño mantenía una relación sentimental con Nayeli, pero ambos habían terminado. Familiares señalaron que persistían los conflictos, entre ellos una disputa por un automóvil que la joven había comprado y cuyo título de propiedad provocaba discusiones. También aseguraron que Nayeli le tenía miedo.
La Policía de Irving recibió el 19 de enero de 2024 un reporte de disparos cerca de las 9:00 de la noche y, al llegar, encontraron a las dos mujeres heridas de bala. Juana murió en el lugar, mientras que Nayeli fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.
Después de los hechos violentos, las autoridades estadounidenses emitieron una orden de captura contra el hondureño. En Honduras, su aprehensión fue realizada por agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado y del Departamento de Apoyo Estratégico y Operaciones Especiales de la ATIC.
Paguada se quitó la vida ahorcándose “con un cordón” en uno de los baños de la prisión, indicó el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Lacayo. Agregó que Paguada estaba recluido en el “Módulo de diagnóstico”, en una celda que no requería de máxima seguridad.
“La extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia” y “la captura fue posible gracias a la cooperación entre Honduras y Estados Unidos”, indicó la Fiscalía en un comunicado en la red social X.
Además, reiteró “el trabajo de la Oficina Federal de Investigaciones @FBI y el intercambio de información con la ATIC, que fue clave para la localización y captura del requerido”.
Según la Fiscalía, Paguada fue puesto a la orden del juzgado competente dentro de los plazos de ley para continuar los trámites de extradición. Residencia donde sucedieron los hechos violentos.
El acusado gozaba de la “presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme” y la información sobre su captura “no constituye declaración de culpabilidad”, señaló la Fiscalía. EFE