Alarma por Musiala: temen que no vuelva a ser el mismo y lanzan dura noticia

La preocupación se ha apoderado del Bayern Múnich tras conocerse una nueva información sobre Jamal Musiala.
El talentoso mediapunta de 23 años atraviesa una etapa complicada después de sufrir dos episodios de desvanecimiento durante la pretemporada.
Jamal Musiala, considerado uno de los talentos más importantes del fútbol alemán, vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por una situación que va más allá de lo deportivo y que ha despertado preocupación dentro de la institución bávara.
A sus 23 años, el mediapunta alemán intenta dejar atrás una etapa complicada, marcada por problemas físicos y un diagnóstico neurológico que generó inquietud después de que se desvaneciera en dos ocasiones durante la pretemporada.
Ahora, las declaraciones de una de las personalidades más influyentes del Bayern han añadido un nuevo elemento de preocupación sobre su futuro profesional.
Uli Hoeness, presidente de honor del conjunto alemán, se pronunció sobre la situación del futbolista y reconoció que el club se encuentra ante un escenario difícil de gestionar.
La situación de Musiala comenzó a generar preocupación durante la preparación del Bayern para la temporada 2026-2027. El futbolista sufrió dos episodios de desvanecimiento en apenas cuatro días, durante los encuentros amistosos frente al RB Leipzig y el Heidenheim.
Tras someterse a evaluaciones médicas, el propio jugador explicó que padece episodios breves y temporales de ausencia relacionados con una disfunción neurológica. Según su explicación pública, se trata de una condición tratable y está recibiendo atención especializada.
El diagnóstico abrió interrogantes sobre la manera en que este problema podría influir en su carrera, aunque el propio Musiala transmitió un mensaje de tranquilidad y optimismo. El jugador también señaló que los especialistas le habían permitido continuar con su actividad deportiva, por lo que su situación debía manejarse con seguimiento médico y precaución.
Las declaraciones de Hoeness han provocado un intenso debate alrededor del futuro del futbolista. El dirigente reconoció que el Bayern debe afrontar una situación compleja, debido a que el problema de salud de Musiala requiere tratamiento y control, pero también existe incertidumbre sobre su rendimiento a largo plazo.
"Nos enfrentamos a un dilema en este caso, ya que padece una enfermedad que no se puede curar fácilmente, pero que puede controlarse hasta cierto punto mediante medicamentos", explicó Hoeness, según declaraciones recogidas por medios alemanes.
El presidente honorario también expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el mediapunta vuelva a alcanzar el nivel que lo convirtió en una de las grandes estrellas del equipo.
En ese marco, planteó que el interrogante central no se limita al momento de su regreso, sino también al nivel que podría recuperar. “No sabemos si recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes...”, añadió HoeneB en declaraciones al programa de la televisión pública regional.
El problema médico del jugador corresponde a un trastorno neurológico funcional, asociado a episodios de ausencia y desvanecimientos breves. La situación se hizo pública después de dos episodios registrados durante la pretemporada de agosto, en compromisos ante RB Leipzig y 1. FC Heidenheim.
"Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, escribió recientemente en sus redes sociales.
También se menciona que el tratamiento tendría un efecto transitorio sobre la explosividad física del jugador después de la administración de las dosis. Esa circunstancia se suma a la recuperación de una lesión muscular en los isquiotibiales, por la cual Musiala permanece fuera de competencia con el Bayern Múnich.
Más allá de las dudas deportivas, Hoeneb planteó que el club debe sostener su compromiso con el jugador. El dirigente rechazó que la situación pueda analizarse únicamente desde un punto de vista económico o contractual. “Imaginen si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: ‘Lo que es capaz de hacer ahora no se corresponde con lo estipulado en el contrato’”, expresó.
Para el presidente honorario, el vínculo entre la institución y el futbolista debe mantenerse durante el período de recuperación, aun cuando no exista certeza sobre la fecha ni las condiciones de un eventual regreso. “El club debía apoyar a su jugador durante este difícil periodo”, fue la posición que transmitió.
Pese a su ausencia, a sus 23 años, Musiala se convritió en una referencia ofensiva del esquema del entrenador Vincent Kompany. Desde su estreno profesional, en junio de 2020, el mediapunta se convirtió en un jugador habitual del Bayern y de la selección alemana.
Musiala podría volver a los entrenamientos y a la competencia después de la fecha internacional de noviembre. El partido ante Colonia, previsto para el 21 de noviembre, aparece como una posible referencia para su regreso, aunque Hoeneb dejó claro que la evolución deportiva del jugador todavía está rodeada de interrogantes.