Terremoto en Real Madrid: figura pide marcharse por increíbe motivo

La noticia representa un nuevo desafío para el Real Madrid, que debe valorar cómo gestionar el futuro de un jugador con enorme potencial, pero que necesita continuidad para demostrar sus condiciones. En un equipo donde la competencia por un puesto en el once titular es máxima, la falta de oportunidades puede terminar pesando más que la ilusión de triunfar en uno de los clubes más importantes del mundo.