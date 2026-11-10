Dolor en el Santos: Mujer mata al padre de Rony y Neymar hace algo que nadie esperaba

El fútbol brasileño atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse una tragedia familiar que golpeó directamente a Rony, delantero del Santos.
La noticia provocó una fuerte conmoción en el entorno del atacante, quien recibió numerosas muestras de solidaridad en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.
Su padre, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, fue asesinado a puñaladas en el estado de Pará, al norte de Brasil, y falleció poco después de ser trasladado a un centro de salud.
De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios brasileños, el crimen ocurrió en el barrio Novo, en la localidad de Terra Alta, en el estado de Pará. La víctima, identificada como Marigerson Barbosa Carneiro, habría protagonizado una discusión con una mujer por un presunto servicio sexual que no había sido pagado.
Durante el altercado, el papá del jugador Rony sufrió una herida en el cuello provocada por un arma blanca. La lesión resultó mortal y, pese a que fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, falleció minutos después.
Tras recibir una denuncia, efectivos de la Policía Militar acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a una sospechosa identificada por los medios locales como Selma Soares Cordovil.
Según los reportes iniciales, los agentes también encontraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros que presuntamente habría sido utilizado durante el ataque.
La sospechosa quedó a disposición de la Policía Civil, encargada de continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio.
Las autoridades deberán determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer las responsabilidades penales a partir de las pruebas recabadas durante la investigación.
El caso ha generado impacto por la violencia del ataque y por la identidad de la víctima, padre de un futbolista que actualmente milita en uno de los clubes más reconocidos del país. No obstante, la investigación deberá establecer oficialmente los detalles del crimen y las circunstancias exactas que condujeron al desenlace fatal.
La muerte de su padre golpeó profundamente a Rony, quien había participado con el Santos en su compromiso más reciente durante el fin de semana.
Ante la gravedad de la situación, el club comprendió el difícil momento que atraviesa el atacante y le dio facilidades para que pudiera atender sus asuntos familiares y recibir el apoyo de sus seres queridos.
Sin embargo, uno de los gestos que más repercusión generó fue el de Neymar. El astro brasileño puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado de los familiares de Rony hasta el estado de Pará, una muestra de solidaridad que fue especialmente valorada por el delantero en medio de la tragedia.
La ayuda permitió que el futbolista contara con un respaldo adicional en un momento en el que el acompañamiento familiar resulta fundamental. Más allá de la competencia y las exigencias del fútbol profesional, el gesto evidenció la cercanía entre los jugadores y la importancia de la solidaridad cuando uno de ellos atraviesa una pérdida irreparable.
Rony no tardó en expresar públicamente su agradecimiento por el apoyo recibido, dedicándole unas palabras especiales a Neymar y reconociendo también la disposición del Santos y de las personas que estuvieron pendientes de su situación desde que se conoció la noticia.
A través de sus redes sociales, el delantero compartió un mensaje en el que expresó el dolor que le ha provocado la muerte de su padre. En sus palabras, reconoció la dificultad de afrontar una pérdida de esta magnitud, aunque también manifestó su confianza en Dios para encontrar fuerzas y continuar adelante.
"Hoy recibí una de las noticias más difíciles de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que nos dará fuerzas para atravesar este difícil camino", escribió el futbolista.
En la misma publicación, Rony quiso destacar especialmente la ayuda recibida de Neymar, quien puso su avión privado a disposición de la familia para facilitar el traslado hasta Pará: "Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad para ofrecer su avión y ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia", dijo.