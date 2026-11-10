"Humilde y trabajador": así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma

<b>Choloma, Cortés. </b>Un joven identificado como Franklin Calderón perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo en el barrio El Chaparro, en el municipio de Choloma, Cortés.De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió la tarde del 9 de noviembre, cuando Calderón se movilizaba en su motocicleta y fue impactado por un automóvil.El joven, quien residía en la residencial San Carlos de Choloma, resultó gravemente herido debido al fuerte impacto.Tras el percance, personal de emergencia llegó al lugar en una ambulancia para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia a un centro asistencial de San Pedro Sula.Sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderlo, minutos después se confirmó su fallecimiento.La noticia de su muerte provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde conocidos y vecinos coincidieron en recordarlo como un joven trabajador y humilde.Entre los comentarios también destacaron que Franklin era conocido en la zona por dedicarse a la venta de licuados, actividad con la que se ganaba la vida."Él y su familia son gente luchadora, nunca descansaban", expresó un vecino en una publicación de Facebook, al lamentar la muerte del joven.Familiares, amigos y personas que lo conocieron también lo describieron como alguien carismático, trabajador y cercano a quienes lo rodeaban.Su fallecimiento ha causado pesar entre los habitantes de la residencial San Carlos, donde era conocido por su esfuerzo y dedicación al trabajo.Mientras tanto, se espera el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias en las que el vehículo impactó al motociclista.Hoy, familiares, amigos y vecinos lloran la partida de Franklin Calderón, a quien recuerdan como un joven cholomeño que luchaba por salir adelante.