  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Humilde y trabajador": así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma

Franklin Calderón era conocido por los "famosos licuados" que vendía en su negocio. Esto se sabe sobre el accidente que provocó su muerte

Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
1 de 12

El joven Franklin Calderón perdió la vida luego de ser embestido por un carro en el barrio El Chaparro, en el municipio de Choloma, Cortés. Esto se sabe de la tragedia.

 Fotos: redes sociales
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
2 de 12

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió la tarde del 9 de noviembre, cuando Calderón se movilizaba en su motocicleta y fue impactado por un automóvil.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
3 de 12

El joven, quien residía en la residencial San Carlos de Choloma, resultó gravemente herido debido al fuerte impacto.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
4 de 12

Tras el percance, personal de emergencia llegó al lugar en una ambulancia para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia a un centro asistencial de San Pedro Sula.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
5 de 12

Sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderlo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
6 de 12

La noticia de su muerte provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde conocidos y vecinos coincidieron en recordarlo como un joven trabajador y humilde.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
7 de 12

Entre los comentarios también destacaron que Franklin era conocido en la zona por dedicarse a la venta de comida y licuados. "Él hacía los mejores licuados", expresó un conocido en redes sociales.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
8 de 12

"Él y su familia son gente luchadora, nunca descansaban", expresó un vecino en una publicación de Facebook, al lamentar la muerte del joven.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
9 de 12

Familiares, amigos y personas que lo conocieron también lo describieron como alguien carismático, trabajador y cercano a quienes lo rodeaban.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
10 de 12

Su fallecimiento ha causado pesar entre los habitantes de la residencial San Carlos, donde era conocido por su esfuerzo y dedicación al trabajo.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
11 de 12

Mientras tanto, se espera el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias en las que el vehículo impactó al motociclista.
Humilde y trabajador: así era Franklin, joven muerto tras choque en Choloma
12 de 12

Hoy, familiares, amigos y vecinos lloran la partida de Franklin Calderón, a quien recuerdan como un joven cholomeño que luchaba por salir adelante.
Cargar más fotos