Katie Suárez salvó cuatro vidas con la donación de sus órganos tras ser asesinada

La joven latina Katie Suárez, de 28 años, quien perdió la vida tras ser atacada mientras corría por un sendero de Brooklyn, Nueva York, logró salvar la vida de cuatro personas gracias a la donación de sus órganos.
La organización LiveOnNY confirmó el pasado domingo 8 de noviembre que cinco de sus órganos fueron trasplantados a cuatro pacientes que se encontraban en lista de espera.
Los beneficiados tienen edades comprendidas entre los 12 y los 75 años; tres residen en Nueva York y uno en Florida. Además, Katie donó sus córneas, con lo que también podrá beneficiar a otras personas.
Suárez fue atacada el viernes 30 de octubre cuando realizaba una de sus habituales carreras por el sendero Shore Parkway Greenway, cerca de Bay 17th Street, en el sector de Bath Beach, Brooklyn.
La joven había terminado su jornada laboral y salió a correr por la zona, una actividad que formaba parte de su rutina.
De acuerdo con los reportes policiales, Katie había llamado a su padre alrededor de las 8:00 de la noche para informarle que se encontraba a aproximadamente medio kilómetro de su casa.
Sin embargo, al notar que no regresaba, sus padres salieron a buscarla y fue su padre quien la encontró gravemente herida, con lesiones de arma blanca en el cuello.
La joven fue trasladada de emergencia al hospital NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde permaneció en estado crítico y con soporte vital durante varios días.
Finalmente, falleció el 2 de noviembre debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.
Por el crimen fue detenido Sayed Mohassib, de 27 años, quien fue acusado de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y posesión ilegal de un arma.
El sospechoso se declaró no culpable de los cargos y permanece bajo custodia, sin derecho a fianza, mientras continúa el proceso judicial.
Las investigaciones señalan que las cámaras de vigilancia permitieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso antes y después del ataque contra Katie Suárez.
Según documentos judiciales, las grabaciones lo habrían captado caminando hacia el sendero y posteriormente huyendo del lugar.
Los investigadores también sostienen que habría intentado deshacerse de prendas de vestir y otros elementos relacionados con el caso.
Mohassib trabajaba como asistente educativo en la escuela pública P.S. 200, ubicada en Brooklyn. El Departamento de Educación de Nueva York confirmó el lunes 9 de noviembre que el acusado fue suspendido y que inició el proceso para despedirlo de su cargo.