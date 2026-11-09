¿Quién es Alice Huang, supuesta espía china, vinculada al jefe de Nvidia?

Identificada también como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips, aprovechando una relación extramatrimonial con su máximo responsable, e influir en el acceso del país asiático a sus procesadores más avanzados, según publicó The New York Times.