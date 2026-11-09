Barrios y colonias de Honduras que no tendrán energía este martes 10 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este martes 10 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortes, Valle, Olancho, La Paz, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Pedro Sula, Cortés, los cortes están programados de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran Cabañas, Navidad, Modesto Rodas, Gran Villa, Teletón y colonia Pastor Zelaya I.
Asimismo, en otros sectores de San Pedro Sula se interrumpirá el servicio en las colonias Jardines del Valle y Quintas San Rafael.
En Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos, Cortés, la suspensión de energía está prevista de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las zonas afectadas incluyen aldea Caracol, La Barca, Potrerillitos y Sosoa. También figuran las empresas Vitapro, Nupetsa, Plantel Hidalgo, Empacadora Cadeca, Nicovita, Molcasa y Granja Caracol.
Por otra parte, en varios sectores del departamento de Valle se programó una interrupción de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre las comunidades afectadas están aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de las Guarumas, El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, El Talquezal, Puente 6 y 7, El Limón, El Guayabo número 2, parte de Agua Fría, El Carreto, Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías y La Guasimada. La suspensión también comprende La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco número 2, La Rinconada, Tempisque, El Volcancillo, La Arada, Santa Lucía, Hato Nuevo, calle a Luminapa, El Rincón, Las Lajas, Aduana El Amatillo, Paso Hondo, El Chorro, aldea Piedras Blancas, aldea Santa Rita, La Coyota, aldea Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guasimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas y Altos del Nancito. También se incluyen El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, Santa Ana, El Platero, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordía, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero, El Pozo Zarco y La Puerta Nacional.
En el departamento de Olancho, los trabajos afectarán Catacamas, Dulce Nombre de Culmí y comunidades aledañas, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La interrupción comprende toda la ciudad de Catacamas, residenciales Los Llanos 1 y 2, barrio La Trinidad, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residenciales Las Uvas y Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros y residenciales Rosales.
Además, se contempla la suspensión en la Escuela El Sembrador, barrio El Llano, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca y la comunidad Esfuerzo Propio. La lista de comunidades afectadas en Olancho también incluye Cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.
Finalmente, en sectores de Valle y La Paz, la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre las comunidades afectadas figuran aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña número 2, aldea El Estero, El Candil y Alianza. También se incluyen barrio Mongolla, Las Delicias, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Cementerio, barrio El Centro, aldea San Pedro Calero, Calicanto, barrio El Estadio, Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera y Llano de Guaruma. La programación comprende además Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, aldea Santa Rosita, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de La Paz, El Rodeo, San José de Los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.