Barrios y colonias de Honduras que no tendrán energía este martes 10 de noviembre

Por otra parte, en varios sectores del departamento de Valle se programó una interrupción de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre las comunidades afectadas están aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de las Guarumas, El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, El Talquezal, Puente 6 y 7, El Limón, El Guayabo número 2, parte de Agua Fría, El Carreto, Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías y La Guasimada. La suspensión también comprende La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco número 2, La Rinconada, Tempisque, El Volcancillo, La Arada, Santa Lucía, Hato Nuevo, calle a Luminapa, El Rincón, Las Lajas, Aduana El Amatillo, Paso Hondo, El Chorro, aldea Piedras Blancas, aldea Santa Rita, La Coyota, aldea Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guasimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas y Altos del Nancito. También se incluyen El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, Santa Ana, El Platero, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordía, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero, El Pozo Zarco y La Puerta Nacional.