Así disfruta Luisa Pineda en Puerto Rico en la concentración de Miss Universo 2026

Uno de los momentos más esperados será el desfile de bienvenida en Aguadilla, programado para el 11 de noviembre, donde las candidatas serán recibidas con música, comparsas y una celebración frente a la bahía. También está prevista una jornada dedicada a la solidaridad con pacientes de cáncer, además de encuentros culturales y actividades relacionadas con causas sociales. Así, el certamen busca que las protagonistas salgan de los escenarios tradicionales y tengan contacto directo con diferentes comunidades.