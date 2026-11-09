Así disfruta Luisa Pineda en Puerto Rico en la concentración de Miss Universo 2026

Luisa Pineda ya vive uno de los capítulos más importantes de su carrera como reina de belleza. La hondureña, representante de San Francisco de Yojoa, fue coronada Miss Honduras Universo 2026 el pasado 11 de septiembre en San Pedro Sula y ahora lleva la banda catracha hasta Puerto Rico, donde se desarrolla la edición número 75 de Miss Universo.
Su historia tiene además un detalle especial: después de competir en 2025 como representante de San Pedro Sula, regresó al certamen nacional decidida a conseguir la corona que había quedado pendiente. Con una imagen elegante, sonrisa natural y una preparación que combina belleza, oratoria y formación profesional, Luisa busca destacar entre las representantes internacionales.
La hondureña es licenciada en Administración Turística y también cursa estudios de Ingeniería en Operaciones y Logística; además, domina el español y el inglés. Su interés por el medioambiente, el liderazgo femenino y el desarrollo sostenible forma parte del mensaje que pretende proyectar durante su paso por Miss Universo.
La preparación de Luisa no se ha limitado a los vestidos y las fotografías. Antes de viajar al certamen internacional trabajó en pasarela, oratoria, imagen y proyectos de impacto social, mientras que su agenda promocional incluyó actividades en Estados Unidos y Puerto Rico.
Ahora, rodeada de algunas de las mujeres más llamativas del mundo de los concursos de belleza, la hondureña enfrenta el reto de convertir su porte, personalidad e inteligencia en una de las grandes sorpresas de esta edición.
Y si algo caracteriza a Miss Universo 2026 es precisamente la diversidad de rostros, estilos y personalidades. La Organización Miss Universe anunció que hasta 120 delegadas están previstas para competir por la corona, convirtiendo esta edición de aniversario en una de las concentraciones internacionales más llamativas del concurso.
Las representantes comenzaron a llegar a Puerto Rico desde la semana pasada para participar en ensayos, actividades grupales, experiencias culturales y compromisos oficiales.
Durante estas semanas, las reinas tendrán la oportunidad de mostrar mucho más que su belleza frente a las cámaras. La agenda incluye encuentros con el público, actividades turísticas, experiencias gastronómicas, iniciativas sociales, eventos de moda y recorridos por diferentes lugares de Puerto Rico. La idea es que cada candidata también se convierta en una embajadora de su cultura y conozca de cerca la riqueza del país anfitrión.
Uno de los momentos más esperados será el desfile de bienvenida en Aguadilla, programado para el 11 de noviembre, donde las candidatas serán recibidas con música, comparsas y una celebración frente a la bahía. También está prevista una jornada dedicada a la solidaridad con pacientes de cáncer, además de encuentros culturales y actividades relacionadas con causas sociales. Así, el certamen busca que las protagonistas salgan de los escenarios tradicionales y tengan contacto directo con diferentes comunidades.
La belleza también tendrá sus grandes noches. El 21 de noviembre será el turno de la competencia de trajes típicos, uno de los espectáculos más coloridos porque cada candidata llevará al escenario una interpretación visual de la identidad de su país. Para Honduras, será otra oportunidad para que Luisa muestre ante el mundo elementos de la cultura catracha a través de una propuesta pensada para llamar la atención internacional.
Otro detalle que eleva la emoción es la participación del público. La Organización Miss Universe mantiene abierto su sistema oficial de votación y la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos tendrá asegurado un lugar en el Top 30 de semifinalistas. Esto permite que los seguidores de cada país tengan una participación directa en el camino de sus favoritas y añade todavía más expectativa a una competencia donde cada fotografía, aparición pública y publicación en redes puede convertirse en una oportunidad para conquistar seguidores.
Finalmente, todo conducirá al 24 de noviembre, cuando el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, se convierta en el escenario de la gran coronación. Será entonces cuando las luces, los vestidos de gala, las sonrisas y la personalidad de las candidatas se encuentren en una última noche para definir a la sucesora de Fátima Bosch.