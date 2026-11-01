Agenda de actividades que relizarán las candidatas de Miss Universo 2026

Puerto Rico se prepara para dos semanas de celebraciones internacionales, ya que la Organización Miss Universo ha dado a conocer su calendario de eventos para el histórico 75 aniversario del concurso, que incluye experiencias culturales, moda, entretenimiento e iniciativas filantrópicas en toda la isla, antes de la final del 24 de noviembre.

Con la llegada prevista de hasta 120 delegados de todo el mundo a partir del 8 de noviembre, las festividades darán comienzo oficialmente el 11 de noviembre y se extenderán más allá de la competición tradicional, llevando a los concursantes a diferentes comunidades y destinos emblemáticos de todo Puerto Rico.

“En noviembre, Puerto Rico no solo será sede de Miss Universo; se convertirá en el centro del universo. Queremos que la gente de toda la isla viva este aniversario tan importante, al tiempo que mostramos la belleza, la cultura y la hospitalidad de Puerto Rico al público de todo el mundo”, declaró Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo.