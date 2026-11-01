Agenda de actividades que relizarán las candidatas de Miss Universo 2026

Puerto Rico se prepara para dos semanas de celebraciones internacionales, ya que la Organización Miss Universo ha dado a conocer su calendario de eventos para el histórico 75 aniversario del concurso, que incluye experiencias culturales, moda, entretenimiento e iniciativas filantrópicas en toda la isla, antes de la final del 24 de noviembre.
Con la llegada prevista de hasta 120 delegados de todo el mundo a partir del 8 de noviembre, las festividades darán comienzo oficialmente el 11 de noviembre y se extenderán más allá de la competición tradicional, llevando a los concursantes a diferentes comunidades y destinos emblemáticos de todo Puerto Rico.
“En noviembre, Puerto Rico no solo será sede de Miss Universo; se convertirá en el centro del universo. Queremos que la gente de toda la isla viva este aniversario tan importante, al tiempo que mostramos la belleza, la cultura y la hospitalidad de Puerto Rico al público de todo el mundo”, declaró Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo.
La celebración, desarrollada en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, contará con actividades que combinan el alcance internacional de Miss Universo con la oferta turística, cultural y de entretenimiento de la isla.
El calendario incluye las siguientes actividades para delegados y otros invitados, cuyos detalles de acceso están sujetos a confirmación:
• 11 de noviembre: Desfile Bienvenida Oficial – Bahía de Aguadilla.
• 12 de noviembre: Almuerzo de delegados – Vivo Beach Club.
• 12 de noviembre: Meet and Greet y Exhibición de Fátima Bosch – La Experiencia Miss Universo, Plaza Las Américas
• 13 de noviembre: Belleza en la playa – Hotel Caribe Hilton.
• 14 de noviembre: Luz de Esperanza: Universo Rosa en Puerto Rico – Aloft Ponce. • 16 de noviembre: Puerto Rico, Belleza que Trasciende el Universo – Parque Forestal La Marquesa.
• 17 de noviembre: Regalos del Universo: Un pedazo de cada país en PR – SER de Puerto Rico, Hato Rey.
• 18 de noviembre: Encuentro con las delegadas de Miss Universo – Vivo Beach Club.
• 20 de noviembre: Una noche por la memoria. Alzheimer, Autismo – Un compromiso con el futuro – Caribe Hilton Hotel.
• 21 de noviembre: Presentación previa del desfile de trajes típicos
• 22 de noviembre: Competición preliminar
• 24 de noviembre: Final de la competición del 75.º aniversario
• 23 de noviembre: Fiesta especial de despedida en honor a Fátima Bosch, la actual Miss Universo, en reconocimiento a su reinado.
Cortesía: Miss Universo