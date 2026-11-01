Horóscopo de hoy, 1 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

En lo sentimental, si sacas más tiempo libre la pareja se fortalecerá.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Las barreras emocionales pueden cercenar tus planes de futuro, o en el mejor de los casos impedir su desarrollo. Tendrás que hablar claro con tu pareja para decidir un proyecto a medio plazo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes llegar a un punto de inflexión con tus relaciones sentimentales, que se instalarán en un camino de renovación que no tiene por qué implicar rupturas, sino todo lo contrario: un mayor compromiso con la pareja.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Necesitarás canalizar el exceso de adrenalina de alguna forma, si no quieres que tus relaciones personales se vean afectadas, pues puedes sorprenderte a ti mismo gritando a quien te rodea de la manea más injusta.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Si hoy te mueves lo suficientemente rápido, podrás lograr tus propósitos. Es un momento muy favorable y estimulante para tus relaciones, tanto personales como profesionales. En el terreno amoroso tendrás una buena noticia.
LEO (23 julio-22 agosto). Vivirás una jornada excepcionalmente tranquila, en la que podrás dedicar tiempo a los asuntos que íntimamente más te interesan, y de los que no tendrás que dar cuentas a nadie. Los amigos te llamarán inútilmente.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Las discusiones familiares irán hoy por el buen camino, es decir, orientadas hacia el arreglo de viejas disputas que ya no tiene sentido seguir manteniendo. El perdón y la reconciliación se impondrán, aunque con algún esfuerzo.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tu afán de buscar otros modos de vida u otras aventuras, te llevarán a emprender un viaje o desplazamiento, que prepararás con mimo. Esta apertura te beneficia y te enriquece interiormente, lo que te lleva a practicar la tolerancia.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Tienes demasiadas obligaciones familiares y la sobrecarga empieza a afectarte. Necesitas meditar sobre la situación y llegar a un acuerdo con el resto de la familia. En lo sentimental, si sacas más tiempo libre la pareja se fortalecerá.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Alguien de tu entorno familiar más cercano, necesitará orientación ante ciertos problemas muy relevantes para tu vida cotidiana. En el trabajo, aparecerán buenas oportunidades de ascenso. Procura estar alerta ante cualquier novedad.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Gran momento para dar un cambio a tu casa. Es probable que hoy encuentres buenas oportunidades para comprar mobiliario, utensilios o accesorios para el hogar, o simplemente encuentres la disposición de los muebles que buscabas.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Contarás con mucha energía positiva y el suficiente entusiasmo para decidirte a afrontar los retos que vas aparcando con diversas excusas en los últimos días. No lo dudes más, ya verás cómo alguno de ellos te da muchas satisfacciones.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Los asuntos económicos pueden perturbar tu tranquilidad familiar y tendrás que resolverlos sin demora, pero tendrás facilidades varias para el orden y la optimización de los recursos, así como para la afrontar la cancelación de algunas deudas.