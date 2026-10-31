Locura de jugador de Olimpia: colocha enamora y bronca de Héctor Vargas

El viejo León ganó en Choloma y hubo una figura inesperada, la belleza se hizo presente y colocha se roba miradas. FOTO Héctor Paz.
Las bellas cholomoñas se robaron las miradas en el Estadio Rubén Deras. Qué guapísimas son las chicas de Choloma.
Tres fieles aficionados del Olimpia posan para ver a su amado león contra el Choloma.
Imanol Enríquez fue la figura del Olimpia con sus dos anotaciones en la victoria contra el Choloma.
El entrenador Eduardo Espinel se mostró serio durante todo el encuentro frente a Choloma
Héctor Vargas se mostró disgutado tras sufrir una dura derrota contra el Olimpia
"En las buenas y en las malas" así decía el cartel de dos aficionados del Olimpia en el Ruben Deras.
Estas tres bellas aficionadas del Choloma aprovecharon para salir en el lente de Diario LA PRENSA.
Juan Manuel Capeluto se ha ganado la titularidad con el entrenador Héctor Vargas en Choloma.
Estas hinchas fieles de Olimpia no abandonaron al león tras el mal momento que vivió el pasado miércoles.
La colocha que causó furor en el Estadio Rubén Deras. Le luce la camisa del león.
Las aficionadas del Club Deportivo Choloma en el Estadio Rubén Deras. ¡Qué bonitas!
El recinto cholomeño albergó el Choloma vs Olimpia por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
El Rey León llegó herido tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana. Cartaginés fue su verdugo.
Edwin Rodríguez durante el calentamiento de Olimpia para el duelo contra Choloma.
Kevin Álvarez disputa con todo el balón con Didier Paguada en la primera mitad del partido.
Yustin Arboleda inició de titular y aquí se va con todo frente a John Paul Suazo.