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Locura de jugador de Olimpia: colocha enamora y bronca de Héctor Vargas

El viejo León se impuso a Choloma con figura inesperada que celebró a lo grande, en las gradas bellas aficionadas enamoraron.

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El viejo León ganó en Choloma y hubo una figura inesperada, la belleza se hizo presente y colocha se roba miradas. FOTO Héctor Paz.
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Las bellas cholomoñas se robaron las miradas en el Estadio Rubén Deras. Qué guapísimas son las chicas de Choloma.
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Tres fieles aficionados del Olimpia posan para ver a su amado león contra el Choloma.
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Imanol Enríquez fue la figura del Olimpia con sus dos anotaciones en la victoria contra el Choloma.
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El entrenador Eduardo Espinel se mostró serio durante todo el encuentro frente a Choloma
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Héctor Vargas se mostró disgutado tras sufrir una dura derrota contra el Olimpia
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"En las buenas y en las malas" así decía el cartel de dos aficionados del Olimpia en el Ruben Deras.
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Estas tres bellas aficionadas del Choloma aprovecharon para salir en el lente de Diario LA PRENSA.
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Juan Manuel Capeluto se ha ganado la titularidad con el entrenador Héctor Vargas en Choloma.
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Estas hinchas fieles de Olimpia no abandonaron al león tras el mal momento que vivió el pasado miércoles.
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La colocha que causó furor en el Estadio Rubén Deras. Le luce la camisa del león.
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Las aficionadas del Club Deportivo Choloma en el Estadio Rubén Deras. ¡Qué bonitas!
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El recinto cholomeño albergó el Choloma vs Olimpia por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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El Rey León llegó herido tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana. Cartaginés fue su verdugo.
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Edwin Rodríguez durante el calentamiento de Olimpia para el duelo contra Choloma.
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Kevin Álvarez disputa con todo el balón con Didier Paguada en la primera mitad del partido.
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Yustin Arboleda inició de titular y aquí se va con todo frente a John Paul Suazo.
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