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Pichichi Liga Española: Raphinha se aleja con doblete y Yamal amenaza a Mbappé en tabla de goleadores

Las dos estrellas del Barcelona se lucieron con sendos dobletes y meten miedo a Mbappé en la tabla de goleadores de LaLiga.

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 15:11 -
  • Juan Carlos Miranda
Pichichi Liga Española: Raphinha se aleja con doblete y Yamal amenaza a Mbappé en tabla de goleadores
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2027 con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal que presionan a Kylian Mbappé.
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19. Gabriel Jesús - El delantero brasileño del Barcelona tiene 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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18. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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17. Arda Güler - El mediocampista turco del Real Madrid registra 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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16. Álex Berenguer - El extremo español del Athletic Club de Bilbao marcó un gol en la victoria (4-0) ante Getafe y llegó a 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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15. Alex Grimaldo - El defensa español del Atlético de Madrid marcó este sábado un gol en el triunfo (0-2) contra Levante y registra 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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14. Roger Brugué - El delantero español del Levante suma 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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13. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de La Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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12. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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11. Lucas Boyé - El delantero argentino del Deportivo Alavés ha marcado 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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10. Adrián Niño - El delantero español del Málaga anotó un gol en la derrota (2-1) ante Betis y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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9. Fermín López - El centrocampista español del Barcelona marcó un gol en el triunfo (5-0) ante Alavés y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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8. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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7. Fernando Niño - El delantero español del Elche suma a 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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6. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano registra 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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5. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna suma 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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4. Mohamed Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander tiene 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona marcó dos golazos en la victoria de este sábado (5-0) sobre el Alavés y registra 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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2. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid tiene 11 goles tras su doblete en el Clásico en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española. Juega este domingo contra el Racing de Santander.
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1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona anotó un doblete este sábado en el triunfo (5-0) ante Alavés y llegó a 15 goles para seguir liderando la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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