“Doña table”: el insulto de Inés Gómez Mont que marcó su historia con Galilea

Sin embargo, uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando cuestionó la educación de Montijo y lanzó la frase que terminaría convirtiéndose en el centro de la polémica: “También es una mujer a la que le falta mucha educación; si se atreve a decir 'Doña Pedro', de que te pongas a tejer chambritas', te quiero recordar que eres doña table”.