“Doña table”: el insulto de Inés Gómez Mont que marcó su historia con Galilea

Antes de compartir viajes, celebraciones y momentos familiares, Inés Gómez Mont y Galilea Montijo protagonizaron un desencuentro que quedó registrado en la televisión mexicana. En 2008, cuando Gómez Mont formaba parte del equipo de conductores de "Ventaneando", lanzó fuertes críticas contra la presentadora de "Hoy" y le dedicó una expresión que años después volvería a generar conversación: “doña table”.
El episodio se originó luego de que Galilea hiciera comentarios sobre Pedro Sola, uno de los conductores de "Ventaneando". En aquella ocasión, Montijo se refirió a él como “Doña Pedro” y le sugirió ponerse a tejer chambritas, declaraciones que provocaron una reacción inmediata desde el programa de espectáculos.
Durante una de las emisiones conducidas por Pati Chapoy, Inés respondió con una serie de señalamientos personales hacia la presentadora. Entre otras cosas, cuestionó sus aspiraciones sentimentales y lanzó comentarios sobre sus relaciones de pareja y su entorno profesional.
“Galilea Montijo lo que más quisiera en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar. Quisiera andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa, como Anette Cuburu que está casada con un personaje”, expresó Gómez Mont durante aquella intervención.
Sin embargo, uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando cuestionó la educación de Montijo y lanzó la frase que terminaría convirtiéndose en el centro de la polémica: “También es una mujer a la que le falta mucha educación; si se atreve a decir 'Doña Pedro', de que te pongas a tejer chambritas', te quiero recordar que eres doña table”.
Con el paso del tiempo, aquella confrontación quedó atrás y la relación entre ambas conductoras tomó un rumbo completamente distinto. Años después, Inés reconoció públicamente que se había arrepentido de sus palabras y que decidió buscar a Galilea para ofrecerle una disculpa por haberla criticado sin conocerla personalmente.
“Un día hablé muy feo de ella sin conocerla, por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón”, escribió Gómez Mont en una publicación de Instagram, en la que recordó cómo comenzó su acercamiento con la conductora mexicana.
De acuerdo con el relato de Inés, Galilea aceptó sus disculpas y ambas tuvieron la oportunidad de conversar. A partir de entonces, la relación fue creciendo hasta convertirse en una amistad que trascendió los encuentros profesionales y comenzó a reflejarse también en sus vidas personales.
La cercanía entre las presentadoras quedó de manifiesto en diferentes momentos compartidos, desde viajes y celebraciones hasta reuniones familiares. Uno de los vínculos más significativos fue cuando Galilea se convirtió en madrina de María, una de las hijas de Inés Gómez Mont, fortaleciendo así una relación que parecía impensable después de aquel intercambio de declaraciones.
La historia de ambas conductoras demuestra cómo un episodio de tensión frente a las cámaras puede quedar atrás y dar paso a una relación completamente diferente.