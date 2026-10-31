¡Domingo sin luz! Extensa lista de zonas de Honduras no tendrán energía este 1 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 1 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Copán, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Villanueva, los cortes de energía se realizarán de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran las colonias Bendición de Dios, Luis García Bustamante, Los Castaños en sus tres etapas, Las Colinas, Nueva Samaritana, Nuevo Renacer, Gran Bretaña, Santa Eduviges, El Corozal I y II, Brisas del Calán, El Calán y España. También estarán sin electricidad las aldeas El Calán y El Marañón, Villas del Río, colonia KM 71, Vista Hermosa I y II etapa, residencial San Ángel y Brisas del Rosario. La interrupción también comprenderá las instalaciones de Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa y Tapas de Centroamérica.
En otro circuito de Villanueva y San Manuel, el corte está previsto en el mismo horario, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En Villanueva se incluyen las residenciales Villas del Sol y Las Acacias, colonia Victoria, barrio La Victoria, Valle Fresco, Las Tres Rosas, Gracias a Dios, Villa Linda III, Municipal, Ideal, Santa Marta, Santa María, Villa Linda Norte y Sur, La Unión, Buena Fe, El Paraíso, Santa Carmen, Fuerzas Unidas, San Juan de Buena Vista, Palmeras, Flor del Campo, Buena Vista, San Ramón 2, 21 de Abril, Guadalupe López y Colinas de Canadá. En San Manuel, los trabajos afectarán las colonias Santa Fe, Valle Verde, Brisas del Plan, Lomas del Guanacaste, Melisa, Tacamiches y Real del Campo, así como las aldeas El Plan y El Porvenir. También figuran Minerales Ventura, Casmul, fincas 10 y 11, Azunosa y finca Santa Rita.
Otro grupo de sectores de Villanueva y Potrerillos también tendrá interrupciones de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Entre las zonas figuran las colonias Villa Real, Dos Caminos, Jardines de Dos Caminos, Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, Gracias a Dios, El Renacer, Colinas de Suiza I y II, Shalom, Monte Sinaí, El Milagro, Valle, 15 de Junio, Nueva Jerusalén y Siboney. Asimismo, estarán afectados los residenciales Las Cañadas, La Joya, Camino Real y Shalom, además de las aldeas El Milagro y La Sabana, esta última en San Manuel. La suspensión del servicio también alcanzará a las empresas y establecimientos PLYCEN, Comercial Laeiz, Bécamo, Camas Olimpia, Ingenio Santa Matilde (CAHSA), Cowle, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, ZIP Búfalo y el supermercado Dos Caminos, así como la colonia Buena Vista.
En otras zonas de Villanueva, los trabajos comprenderán la colonia Hacienda Real, residenciales Guacamaya I y II etapa, La Hacienda, Real del Puente I y II etapa y Búfalo Villa; Pueblo Nuevo, ZIP Buena Vista, barrio El Centro, barrio Las Flores, colonia Monte María y aldea El Paraíso. También se incluyen las instalaciones de Tropigas, Bemex, Colisa, Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, Pronorsa, Generación Térmica Villanueva, Alfa Pack, Grupo Jaremar, Indehma (Yodeco) y Motel Lucero de Sula. El horario de interrupción para este bloque es de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Por otra parte, en sectores de Villanueva, Pimienta, San Manuel y Santa Rita, Cortés, la suspensión está programada de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Entre las zonas afectadas están las residenciales Villas del Sol y Las Acacias, colonia Victoria, barrio La Victoria, Valle Fresco, Las Tres Rosas, Gracias a Dios, Villa Linda III, Municipal, Ideal, Santa Marta, Santa María, Villa Linda Norte y Sur, La Unión, Buena Fe, El Paraíso, Santa Carmen, Fuerzas Unidas, San Juan de Buena Vista, Palmeras, Flor del Campo y Buena Vista.
En el departamento de Copán, los cortes se realizarán de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el municipio de Santa Rosa de Copán. La interrupción comprenderá el casco urbano, los barrios Santa Teresa, El Carmen, El Calvario, Mercedes y San Martín, así como la colonia Centenario, residenciales Palmira, El Pedregal y Los Castaños, además del sector La Cuchilla. También estarán afectados la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Universidad Evangélica Nuevo Milenio, el Hospital de Occidente, el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), la Universidad Católica de Honduras y el CAMO. Los trabajos abarcarán además las aldeas Cerro Blanco, Maicupa, Calabazas y Plan Grande, junto con sus caseríos cercanos.
En San Pedro Sula, la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran las colonias Suazo Córdova, Altamira, Altiplano, Vieja Primavera, Vieja Primavera II, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo y Trejo IV etapa. El corte también comprenderá la ENEE, en el sector de La Puerta, las aldeas San Isidro y Las Peñitas, así como las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (Inmude).
En el occidente del país, los trabajos de mantenimiento también afectarán varios municipios de Copán y Ocotepeque, en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En Santa Rosa de Copán estarán sin energía la aldea El Derrumbo, Los Plancitos, barrio Loma Linda, colonia Santa Eduviges, barrio Santa Rosa, residencial María Auxiliadora, barrio Progreso, colonia Flores Saavedra, barrio Díaz Valenzuela y colonia Elder Romero. En el municipio de San Juan de Opoa, Copán, los trabajos comprenderán el casco urbano y las aldeas La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, La Rinconada y Agua Escondida. También estará afectado el Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos cercanos. En Cucuyagua, Copán, la interrupción abarcará los barrios San Antonio y El Portillo, residencial La Ceiba, residencial Villas del Sol y las aldeas El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de las Palmas, además de sus caseríos cercanos.
Asimismo, en el municipio de San Pedro, Copán, estarán afectados el casco urbano y las aldeas Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Bocadel Monte. En Corquín, el corte comprenderá el casco urbano y las aldeas Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas y Potrerillos, junto con sus caseríos cercanos. En Belén Gualcho, Ocotepeque, la suspensión incluirá el casco urbano y las aldeas Yaruchel, Dulce Nombre, La Mohaga, Magueyal, Los Cipreses, Mecate Blanco, Lentago y La Gocia.
Por su parte, en el municipio de La Unión, Copán, estarán afectados el casco urbano y las aldeas Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arroyos, El Sitio, Arranca Bárbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanales, El Portillo, San Andrés Minas y Nueva Azacualpa, además de sus caseríos cercanos. La interrupción también comprenderá las instalaciones de la Generadora Arrendamiento Santa Rosa, Minerales de Occidente (Minosa) y las oficinas de Geotérmica Platanares.