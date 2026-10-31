¡Domingo sin luz! Extensa lista de zonas de Honduras no tendrán energía este 1 de noviembre

En el occidente del país, los trabajos de mantenimiento también afectarán varios municipios de Copán y Ocotepeque, en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En Santa Rosa de Copán estarán sin energía la aldea El Derrumbo, Los Plancitos, barrio Loma Linda, colonia Santa Eduviges, barrio Santa Rosa, residencial María Auxiliadora, barrio Progreso, colonia Flores Saavedra, barrio Díaz Valenzuela y colonia Elder Romero. En el municipio de San Juan de Opoa, Copán, los trabajos comprenderán el casco urbano y las aldeas La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, La Rinconada y Agua Escondida. También estará afectado el Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos cercanos. En Cucuyagua, Copán, la interrupción abarcará los barrios San Antonio y El Portillo, residencial La Ceiba, residencial Villas del Sol y las aldeas El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de las Palmas, además de sus caseríos cercanos.

Asimismo, en el municipio de San Pedro, Copán, estarán afectados el casco urbano y las aldeas Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Bocadel Monte. En Corquín, el corte comprenderá el casco urbano y las aldeas Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas y Potrerillos, junto con sus caseríos cercanos. En Belén Gualcho, Ocotepeque, la suspensión incluirá el casco urbano y las aldeas Yaruchel, Dulce Nombre, La Mohaga, Magueyal, Los Cipreses, Mecate Blanco, Lentago y La Gocia.