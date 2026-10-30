Estos sitios de Honduras no tendrán luz por 11 horas este sábado 31 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este sábado 31 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos once horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Choluteca, Colón y Atlántida, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Los cortes de energía afectarán varias comunidades de San Marcos de Colón, entre ellas El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comalí, El Inventario, Duyure, la Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, las aldeas Las Tapias, El Horno y Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas y Liraquí. También estarán sin electricidad los barrios El Centro y San José, las colonias Mejía Arellano y Los Mangos, así como las comunidades Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, La Quesera, 21 de Diciembre, El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Cafetal y Gracias a Dios. Se suman El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, los caseríos La Germania y San Agustín, el barrio El Progreso y las zonas de Oyoto. La interrupción está prevista de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
En el departamento de Choluteca, la suspensión del servicio comprenderá Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, Puerta de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina y Mal Paso. Asimismo, se incluyen los barrios La Estación, El Centro y Abajo; los caseríos Nueva Esperanza, Los Montoya y Alianza; Potrerillos, Villa San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Cedrito, la colonia Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Matapalito, Aradito, Cerro El Portillo, Liure, El Hato, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo y Aguas Zarcas. El corte está programado de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Otros sectores del departamento que tendrán interrupciones son Maquelizo, San Ramón, Calpules, el caserío Los Encuentros, las aldeas Tres Ceibas, Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salame, Samalaguaire, Quebrada Honda, Apacilagua, el barrio El Cementerio, la colonia Armenia, El Correntón, San Jones, Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, el barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, La Victoria, Ezequiel, El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, El Rodeo, Morolica y Nueva Morolica. La suspensión también abarcará La Ceibita, El Potrero, San Esteban, La Ciénega, el barrio El Tejar, La Enea, Los Achiotes, El Recodo, Apasupo, Tapaire y Mezcales, además de las aldeas S.O.S. Limón de la Cerca y Marcelino Champaña. En el casco urbano se verán afectados sectores como las colonias Villa de Jeréz, Felicidad, Providencia, Imprema, Julio Midence y 15 de Septiembre; el barrio Valle, la Universidad Católica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Choluteca Airport, las residenciales Andalucía II y III, Villas Madrigal, Villas del Sol, Villa Florencia, Villas del Carmen, Ciudad Nueva, Gracias a Cristo, Montelimar, Los Prados, Palmera, Blue, Fontainebleue, Blue II, Vizcaya, Los Llanos y Miramontes. También se incluyen Plaza Vizcaya, tienda Promaco, Recablín, Cuarto Batallón, iglesia Gran Comisión, trituradora de Promaco y bodegas Herco. La interrupción se extenderá de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
En el departamento de Atlántida, los trabajos afectarán sectores de los municipios de Tela, Arizona y Esparta. Entre las zonas mencionadas están las colonias Los Bomberos, Los Fuertes, Buenos Aires, Miraflores, Merrén, Melgar número 2, Villa H, San Juanes, Bantral y Los Portales; las residenciales Atlante y Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, los barrios Mejía, Independencia y Solares Nuevos, así como la Universidad Católica de Honduras (ÚNICA). Además, habrá interrupciones en la avenida Morazán, desde el centro comercial Uniplaza hasta la funeraria San José; el bulevar 15 de Septiembre, desde los cementerios del barrio Mejía hasta la esquina del Banco Central, y la avenida La República, desde Casa Rafael hasta el parque central. El horario establecido es de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
En La Ceiba, la interrupción del servicio comprenderá las colonias Dantoni, Edén, SITRAFA, SITRAMEDYS, La Portuaria, SITRAMACSA, Piñanza, Hondutel, Esquipulas, Miramar, La Culata, Villa Real, Los Locutores, Alhambra, SUTRAFCO, El Dorado y Los Maestros. También se verán afectados el Hospital Atlántida (nuevo), el Hospital Suizo Hondureño, la Policía Nacional de Tránsito, INFOP, el mercado San José, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), el plantel de la ENEE y el sector Energía. Los trabajos abarcarán además la calle 8, desde la zona Mazapán hasta el Banco de Occidente; la avenida La República, desde el hotel París hasta el centro penal; y la avenida San Isidro, desde Burger King hasta el muelle fiscal. Se suman el hotel Art Deco, el barrio Inglés, el barrio Higuerito, la calle que conecta el centro con el colegio Euro-Honduras, el Hospital Centro Médico y el Hospital San Isidro. El horario previsto es de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
En otros municipios de Atlántida, los cortes afectarán las colonias López Bonito, Alemán Bendeck, Mitch, Narciso Hernández, 9 de Septiembre, 13 de Abril y Elisia, así como la residencial Pico Bonito y el municipio de El Porvenir. La suspensión también comprenderá las aldeas Montevideo, Burgos, El Pino —en los tramos desde la gasolinera hacia La Ceiba y hacia Tela—, Caracas, La Unión, Monte Pobre, El Bambú, Cáceres, El Gancho, Orotina, Saladito y Camelias. En el municipio de San Francisco estarán afectados la colonia Hyde, la escuela JFK, San Francisco Viejo, La Frutera, el Cuarto Batallón de Infantería, Santa Ana, CAICESA y El Naranjal. Por su parte, en La Masica se reportan cortes en La Cumbre, colonia Alemana, pozo Sarco, Río Cuero, Monte Negro, Trípoli, Los Indios, Punta de Rieles, El Embarcadero, Tierra Firme, San Antonio, Agua Caliente, El Oro, San Juan Benque y la residencial Villa Real. También se incluyen San Juan Pueblo, las hidroeléctricas Los Laureles y Contempo, Brisas de América, Siempre Viva, Lombardía, Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, El Suspiro, Los Cerritos, San José, La Guadalupe y La Ensenada, además del municipio de Esparta. La interrupción está programada de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.