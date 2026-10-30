Estos sitios de Honduras no tendrán luz por 11 horas este sábado 31 de octubre

Otros sectores del departamento que tendrán interrupciones son Maquelizo, San Ramón, Calpules, el caserío Los Encuentros, las aldeas Tres Ceibas, Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salame, Samalaguaire, Quebrada Honda, Apacilagua, el barrio El Cementerio, la colonia Armenia, El Correntón, San Jones, Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, el barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, La Victoria, Ezequiel, El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, El Rodeo, Morolica y Nueva Morolica. La suspensión también abarcará La Ceibita, El Potrero, San Esteban, La Ciénega, el barrio El Tejar, La Enea, Los Achiotes, El Recodo, Apasupo, Tapaire y Mezcales, además de las aldeas S.O.S. Limón de la Cerca y Marcelino Champaña. En el casco urbano se verán afectados sectores como las colonias Villa de Jeréz, Felicidad, Providencia, Imprema, Julio Midence y 15 de Septiembre; el barrio Valle, la Universidad Católica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Choluteca Airport, las residenciales Andalucía II y III, Villas Madrigal, Villas del Sol, Villa Florencia, Villas del Carmen, Ciudad Nueva, Gracias a Cristo, Montelimar, Los Prados, Palmera, Blue, Fontainebleue, Blue II, Vizcaya, Los Llanos y Miramontes. También se incluyen Plaza Vizcaya, tienda Promaco, Recablín, Cuarto Batallón, iglesia Gran Comisión, trituradora de Promaco y bodegas Herco. La interrupción se extenderá de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.