Noviembre llega cargado de estrenos: lo nuevo del streaming en 2026

El penúltimo mes de 2026 llega con una variada cartelera para los aficionados al entretenimiento en casa. Después de octubre, marcado por las historias de terror y suspenso, noviembre abre espacio para el regreso de series populares, nuevas producciones, documentales y películas que anticipan la temporada navideña en las principales plataformas de streaming.
Entre los lanzamientos más esperados figuran nuevas temporadas de "The Gilded Age", "The Rings of Power", "Percy Jackson and the Olympians" y "The Hunting Wives". A estas producciones se suman novedades como "Blade Runner 2099", "12 12 12" y "Dig", que prometen atraer a públicos con diferentes gustos.
En HBO Max, uno de los estrenos centrales será la cuarta temporada de "The Gilded Age", que llegará el 1 de noviembre. La producción creada por Julian Fellowes, responsable de "Downton Abbey", regresará con nuevas intrigas en los círculos privilegiados de Nueva York a finales del siglo XIX. También destaca la segunda temporada de "City of God: The Fight Rages On", que continuará la historia de Buscapé dos décadas después de los acontecimientos de la película brasileña "Ciudad de Dios". Su estreno está previsto para el 8 de noviembre.
Netflix, por su parte, prepara un mes cargado de novedades. El 5 de noviembre estrenará la segunda temporada de "Black Doves", el thriller de espionaje protagonizado por Keira Knightley y Ben Whishaw. El 11 llegará "The Body", una historia de suspenso juvenil que gira alrededor de un grupo de estudiantes de una escuela católica; mientras que el 13 se estrenará "Heartland", película protagonizada por Jessica Chastain y ambientada en el mundo de la música country.
La plataforma también apostará por historias basadas en hechos reales y producciones de distintos países. El 19 de noviembre presentará "The Altruists", miniserie inspirada en el escándalo financiero de FTX, y el 25 lanzará "The Mosquito Bowl", película ambientada en la Segunda Guerra Mundial sobre jóvenes estrellas del fútbol americano que se incorporan a la Infantería de Marina. Uno de sus regresos más esperados será "The Hunting Wives", que estrenará su segunda temporada el 26 de noviembre.
En Disney+, la fantasía tendrá un lugar destacado con la tercera temporada de "Percy Jackson and the Olympians", cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre con dos episodios iniciales. La nueva entrega adaptará acontecimientos de "The Titan's Curse", uno de los libros de Rick Riordan. Por su parte, Hulu, servicio que comparte parte de su catálogo con Disney+ en Estados Unidos, estrenará el 4 de noviembre la segunda temporada de "All's Fair", drama jurídico creado por Ryan Murphy y protagonizado por Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson.
Prime Video tendrá entre sus principales apuestas la tercera temporada de "The Lord of the Rings: The Rings of Power", que debutará el 11 de noviembre. La historia regresará a la Tierra Media para mostrar el avance de Sauron y su empeño por forjar el Anillo Único. Otro lanzamiento que despierta interés es "Blade Runner 2099", miniserie prevista para el 25 de noviembre que ampliará el universo de ciencia ficción presentado en "Blade Runner" (1982) y "Blade Runner 2049" (2017). También llegará "The Greatest", producción sobre la vida del legendario boxeador Muhammad Ali, el 4 de noviembre.
Apple TV tendrá una programación más selecta, pero con títulos llamativos. El 4 de noviembre estrenará la segunda temporada de "Stick", comedia deportiva protagonizada por Owen Wilson, quien interpreta a un golfista que busca recuperar su carrera mientras guía a una joven promesa. El 13 llegará "12 12 12", serie de suspenso con Anthony Mackie y Jamie Dornan que gira alrededor de un ambicioso robo en Zúrich. Además, el 25 se estrenará "Way of the Warrior Kid", película protagonizada por Chris Pratt sobre un exintegrante de los Navy SEAL que ayuda a su sobrino a ganar confianza y enfrentar el acoso escolar.
Los seguidores del suspenso también tendrán novedades en Paramount+, que prepara el estreno de la cuarta temporada de "Yellowjackets" para el 20 de noviembre. La entrega marcará el cierre de la serie, que alterna las experiencias de un grupo de jóvenes sobrevivientes de un accidente aéreo con las consecuencias que enfrentan sus versiones adultas. Entre los lanzamientos del servicio también figura "It Gets Worse", producción británica que llegará el 6 de noviembre, y "The JLo Show", especial musical de Jennifer Lopez programado para el día 26.
En Peacock, la comedia será protagonista con "Dig", nueva serie encabezada por Amy Poehler, cuyo estreno está previsto para el 23 de noviembre. La actriz interpreta a la líder de un equipo de arqueólogas que descubre un artefacto inusual en Grecia. La plataforma también estrenará "The Good Daughter", miniserie de suspenso protagonizada por Rose Byrne y Meghann Fahy, el 12 de noviembre, además de la segunda temporada de "The Fall and Rise of Reggie Dinkins", comedia con Tracy Morgan y Daniel Radcliffe.
La cercanía de diciembre también se reflejará en los catálogos con películas para entrar en ambiente navideño. HBO Max incorporará títulos como "A Christmas Story", "National Lampoon's Christmas Vacation" y "The Polar Express" desde el 1 de noviembre. Netflix sumará varias producciones festivas durante las primeras semanas del mes, mientras que Paramount+ incluirá clásicos como "It's a Wonderful Life" y "Bad Santa". Así, las plataformas combinarán sus grandes estrenos con opciones para quienes prefieren historias propias de las fiestas de fin de año.
Los títulos que concentran mayor expectativa son: "The Rings of Power", "Blade Runner 2099", "Percy Jackson and the Olympians", "The Hunting Wives" y "Yellowjackets", aunque la disponibilidad de cada producción puede variar según el país y el catálogo regional de las plataformas.