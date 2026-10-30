Noviembre llega cargado de estrenos: lo nuevo del streaming en 2026

Los seguidores del suspenso también tendrán novedades en Paramount+, que prepara el estreno de la cuarta temporada de "Yellowjackets" para el 20 de noviembre. La entrega marcará el cierre de la serie, que alterna las experiencias de un grupo de jóvenes sobrevivientes de un accidente aéreo con las consecuencias que enfrentan sus versiones adultas. Entre los lanzamientos del servicio también figura "It Gets Worse", producción británica que llegará el 6 de noviembre, y "The JLo Show", especial musical de Jennifer Lopez programado para el día 26.