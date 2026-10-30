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Bala perdida mata a querido locutor de radio durante un tiroteo

El locutor perdió la vida al quedar en medio de un ataque armado mientras circulaba en bicicleta

Bala perdida mata a querido locutor de radio durante un tiroteo
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Una tragedia enluta al mundo del entretenimiento y la radio en México.

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David Castro, conocido cariñosamente como “El Gallo”, murió tras ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo ocurrido en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México.
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De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, el locutor circulaba en su bicicleta cuando se desató un ataque armado contra otra persona.

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En medio de la balacera, Castro fue alcanzado por los disparos y perdió la vida.
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La noticia ha causado consternación entre colegas, amigos y personas vinculadas al ambiente artístico, quienes lamentaron que el comunicador quedara atrapado en un episodio de violencia que no estaba dirigido contra él.
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David Castro era conocido en el ámbito del entretenimiento por su trayectoria como locutor de radio en estaciones gruperas, además de desempeñarse como promotor artístico, organizador y conductor de eventos masivos.
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A lo largo de su carrera estuvo vinculado con distintos centros de espectáculos, entre ellos el Rodeo El Jefe, así como con la organización de conciertos y presentaciones artísticas en diferentes puntos del Estado de México.
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Una de sus últimas apariciones en eventos públicos fue durante el cuarto carnaval “Rincón de Raíces”, celebrado en el municipio de Melchor Ocampo.
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Su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre quienes compartieron con él en el ámbito musical y del espectáculo.
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Familiares, amigos y colegas han expresado sus condolencias y también han exigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que esclarezca lo ocurrido y se haga justicia por su muerte.
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