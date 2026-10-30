Bala perdida mata a querido locutor de radio durante un tiroteo

Una tragedia enluta al mundo del entretenimiento y la radio en México.
David Castro, conocido cariñosamente como “El Gallo”, murió tras ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo ocurrido en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México.
De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, el locutor circulaba en su bicicleta cuando se desató un ataque armado contra otra persona.
En medio de la balacera, Castro fue alcanzado por los disparos y perdió la vida.
La noticia ha causado consternación entre colegas, amigos y personas vinculadas al ambiente artístico, quienes lamentaron que el comunicador quedara atrapado en un episodio de violencia que no estaba dirigido contra él.
David Castro era conocido en el ámbito del entretenimiento por su trayectoria como locutor de radio en estaciones gruperas, además de desempeñarse como promotor artístico, organizador y conductor de eventos masivos.
A lo largo de su carrera estuvo vinculado con distintos centros de espectáculos, entre ellos el Rodeo El Jefe, así como con la organización de conciertos y presentaciones artísticas en diferentes puntos del Estado de México.
Una de sus últimas apariciones en eventos públicos fue durante el cuarto carnaval “Rincón de Raíces”, celebrado en el municipio de Melchor Ocampo.
Su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre quienes compartieron con él en el ámbito musical y del espectáculo.
Familiares, amigos y colegas han expresado sus condolencias y también han exigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que esclarezca lo ocurrido y se haga justicia por su muerte.