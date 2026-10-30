¿Quién es la "asesina del bikini"?Joven capturada por matar a empresario estadounidense

La llamada «asesina del bikini» es una joven costarricense de 22 años, identificada por las autoridades únicamente por su apellido Ortiz, quien fue capturada el martes 27 de octubre de 2026 en San Felipe de Alajuelita, San José, Costa Rica.
La mujer era buscada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como principal sospechosa del homicidio de Marc Walter Fleming, un empresario estadounidense de 72 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de su apartamento en Playas del Coco, Guanacaste.
Su apodo se popularizó a través de medios internacionales, particularmente el británico Daily Mail, que utilizó el término «Bikini Killer» debido a la vestimenta que llevaba la joven cuando fue captada por las cámaras de seguridad del condominio donde ocurrió el crimen.
El caso se remonta al 27 de septiembre de 2026, cuando Marc Walter Fleming fue encontrado muerto en su apartamento, ubicado en un condominio de Playas del Coco, en la provincia de Guanacaste.
De acuerdo con las investigaciones, el estadounidense habría conocido a Ortiz por internet o mediante una referencia. Posteriormente, la llevó hasta su apartamento.
Las cámaras de seguridad del complejo residencial registraron el ingreso de ambos y, aproximadamente dos horas después, captaron a la joven cuando abandonaba el inmueble sola.
La principal hipótesis del OIJ señala que la agresión habría sido cometida utilizando el recipiente de vidrio de una licuadora, con el que presuntamente golpearon a Fleming hasta causarle la muerte.
Después del homicidio, Ortiz permaneció prófuga durante varias semanas. Los investigadores siguieron diferentes pistas, entre ellas grabaciones de seguridad y movimientos realizados con las tarjetas bancarias del empresario.
El 16 de octubre, durante unos allanamientos en Desamparados, los agentes detuvieron a Zeledón, pero no consiguieron localizar a Ortiz. Finalmente, el 27 de octubre, agentes del OIJ ubicaron y capturaron a la joven en San Felipe de Alajuelita, en San José.
Ortiz es investigada por su presunta participación en el homicidio de Marc Walter Fleming. Entre las líneas de investigación también figuran la desaparición de varios relojes Rolex y el posible uso de tarjetas bancarias pertenecientes al empresario después de su muerte.