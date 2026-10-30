Revelan la razón por la que Asfura destituyó a Arely Argueta, Emilio Maldonado y Allan Castillo

El Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció este viernes cambios en la titularidad de tres instituciones públicas, como parte de las evaluaciones de gestión y de las medidas orientadas a fortalecer el cumplimiento de las prioridades gubernamentales.
El secretario de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, informó sobre la salida de Arely Argueta, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Educación; Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), y Alan Castillo, gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
Arely Argueta fue removida de su cargo como ministra de la Secretaría de Educación.
Emilio Maldonado fungió hasta hoy como comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
Y el tercer funcionario destituido es Alan Castillo, quien fungía como director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
El anuncio de la inesperada decisión del presidente Nasry Asfura lo hizo el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, a través de una conferencia de prensa desde Casa Presidencial.
Por su parte, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, explicó que las renuncias de los tres funcionarios fueron aceptadas por decisión del mandatario, en el marco de los nuevos planes de trabajo que impulsa su administración.
Castro indicó que los cambios responden a la búsqueda de perfiles que se ajusten a las prioridades del Gobierno del presidente Asfura y a las necesidades particulares de cada institución, con el propósito de mejorar su funcionamiento y los resultados de la gestión pública.
El funcionario también señaló que los integrantes del gabinete del presidente Asfura y sus equipos de trabajo están sujetos a evaluaciones constantes, como parte del seguimiento al desempeño de las instituciones estatales.
Asimismo, aclaró que ninguno de los tres funcionarios separados del cargo ha sido señalado por actos de corrupción, por lo que enmarcó las decisiones en los procesos de evaluación y reorganización de los equipos gubernamentales.
En relación con los nombramientos de los sustitutos, Castro informó que ya existen propuestas que están siendo evaluadas por las autoridades correspondientes para definir quiénes asumirán la dirección de las instituciones.
Según las estimaciones del secretario privado, los nuevos nombramientos podrían anunciarse entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre, aunque la designación dependerá de las decisiones que adopte el presidente Asfura.
Es preciso mencionar que la ahora exministra de Educación Arely Argueta es hermana del exministro de Comunicaciones José Argueta, quien fue destituido de su cargo en agosto.