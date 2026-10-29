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Fotos inéditas de la devastación causada por el huracán Mitch en Honduras

El fenómeno provocó miles de muertes, destruyó viviendas, carreteras y puentes, y golpeó con fuerza el valle de Sula y la costa norte de Honduras a finales de octubre de 1998

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Este 29 de octubre de 2026 se cumplen 28 años de uno de los episodios más devastadores en la historia de Honduras: el paso del huracán Mitch, fenómeno meteorológico que dejó miles de víctimas, comunidades inundadas y pérdidas humanas y económicas que marcaron al país durante décadas. Las fotografías de Diario LA PRENSA permiten recordar la magnitud de aquella catástrofe ocurrida en octubre de 1998.
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El huracán Mitch comenzó a afectar directamente a Honduras a finales de octubre de 1998. Entre el 27 y el 28 de octubre, sus efectos golpearon con fuerza las Islas de la Bahía, especialmente Guanaja y Roatán.
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Posteriormente, las lluvias torrenciales se extendieron por distintas regiones, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de importantes ríos. El 29 de octubre, el centro del sistema ingresó al territorio hondureño, agravando la emergencia.
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Honduras contabilizó 5,677 personas fallecidas, 8,058 desaparecidas y 12,272 heridas. Las cifras variaron entre los informes elaborados durante la emergencia y las evaluaciones posteriores, debido a las dificultades para localizar víctimas y acceder a comunidades incomunicadas.
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La zona norte sufrió gran parte de los daños por las lluvias y las inundaciones. En el valle de Sula, las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón afectaron extensas áreas habitadas y productivas, dejando comunidades bajo el agua y destruyendo infraestructura esencial. San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y otras localidades de la región enfrentaron las consecuencias de una emergencia que alteró la vida de miles de familias.
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Viviendas quedaron anegadas, calles desaparecieron bajo el agua y el lodo, mientras carreteras y puentes resultaron destruidos o inhabilitados. La interrupción de las vías de comunicación dificultó el traslado de alimentos, medicamentos y equipos de rescate, y dejó a distintas poblaciones aisladas durante los momentos más críticos de la emergencia.
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La interrupción de las vías de comunicación dificultó el traslado de alimentos, medicamentos y equipos de rescate, y dejó a distintas poblaciones aisladas durante los momentos más críticos de la emergencia.
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El desastre también golpeó severamente la economía hondureña. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó las pérdidas ocasionadas por el Mitch en aproximadamente 3,800 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 80.5% del producto interno bruto de Honduras de aquel período.
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Los daños alcanzaron viviendas, infraestructura pública, servicios básicos y actividades productivas fundamentales para el desarrollo nacional.
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La emergencia dejó además a más de un millón de hondureños damnificados, con numerosas familias obligadas a abandonar sus hogares.
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Escuelas, iglesias y otros edificios se utilizaron como refugios temporales, mientras los esfuerzos de asistencia se concentraban en proporcionar alimentos, agua potable, atención médica y alojamiento.
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La magnitud de las necesidades requirió apoyo de organizaciones humanitarias y de la comunidad internacional. 28 años después, el recuerdo de la tragedia provocada por el devastador huracán Mitch en 1998 permanece en la memoria de los hondureños.
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