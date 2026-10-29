Fotos inéditas de la devastación causada por el huracán Mitch en Honduras

La zona norte sufrió gran parte de los daños por las lluvias y las inundaciones. En el valle de Sula, las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón afectaron extensas áreas habitadas y productivas, dejando comunidades bajo el agua y destruyendo infraestructura esencial. San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y otras localidades de la región enfrentaron las consecuencias de una emergencia que alteró la vida de miles de familias.