Fotos inéditas de la devastación causada por el huracán Mitch en Honduras

Este 29 de octubre de 2026 se cumplen 28 años de uno de los episodios más devastadores en la historia de Honduras: el paso del huracán Mitch, fenómeno meteorológico que dejó miles de víctimas, comunidades inundadas y pérdidas humanas y económicas que marcaron al país durante décadas. Las fotografías de Diario LA PRENSA permiten recordar la magnitud de aquella catástrofe ocurrida en octubre de 1998.
El huracán Mitch comenzó a afectar directamente a Honduras a finales de octubre de 1998. Entre el 27 y el 28 de octubre, sus efectos golpearon con fuerza las Islas de la Bahía, especialmente Guanaja y Roatán.
Posteriormente, las lluvias torrenciales se extendieron por distintas regiones, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de importantes ríos. El 29 de octubre, el centro del sistema ingresó al territorio hondureño, agravando la emergencia.
Honduras contabilizó 5,677 personas fallecidas, 8,058 desaparecidas y 12,272 heridas. Las cifras variaron entre los informes elaborados durante la emergencia y las evaluaciones posteriores, debido a las dificultades para localizar víctimas y acceder a comunidades incomunicadas.
La zona norte sufrió gran parte de los daños por las lluvias y las inundaciones. En el valle de Sula, las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón afectaron extensas áreas habitadas y productivas, dejando comunidades bajo el agua y destruyendo infraestructura esencial. San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y otras localidades de la región enfrentaron las consecuencias de una emergencia que alteró la vida de miles de familias.
Viviendas quedaron anegadas, calles desaparecieron bajo el agua y el lodo, mientras carreteras y puentes resultaron destruidos o inhabilitados. La interrupción de las vías de comunicación dificultó el traslado de alimentos, medicamentos y equipos de rescate, y dejó a distintas poblaciones aisladas durante los momentos más críticos de la emergencia.
La interrupción de las vías de comunicación dificultó el traslado de alimentos, medicamentos y equipos de rescate, y dejó a distintas poblaciones aisladas durante los momentos más críticos de la emergencia.
El desastre también golpeó severamente la economía hondureña. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó las pérdidas ocasionadas por el Mitch en aproximadamente 3,800 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 80.5% del producto interno bruto de Honduras de aquel período.
Los daños alcanzaron viviendas, infraestructura pública, servicios básicos y actividades productivas fundamentales para el desarrollo nacional.
La emergencia dejó además a más de un millón de hondureños damnificados, con numerosas familias obligadas a abandonar sus hogares.
Escuelas, iglesias y otros edificios se utilizaron como refugios temporales, mientras los esfuerzos de asistencia se concentraban en proporcionar alimentos, agua potable, atención médica y alojamiento.
La magnitud de las necesidades requirió apoyo de organizaciones humanitarias y de la comunidad internacional. 28 años después, el recuerdo de la tragedia provocada por el devastador huracán Mitch en 1998 permanece en la memoria de los hondureños.