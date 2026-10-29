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Horóscopo de hoy, 29 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 09:11 -
  • Agencia EFE
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El contacto con la naturaleza puede renovar toda esa energía volviendo a inyectartela limpia y fresca.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 marzo - 20 abril).Asuntos pendientes en el terreno económico se convertirán en el centro de tus pensamientos. Le seguirás dando vueltas, pero sabes que el tiempo se acaba, y debes decidirte a resolverlo. Conseguirás hoy la ayuda adecuada para ello.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Alguien nuevo en tu vida te está rondando desde hace tiempo y no has querido prestarle atención. Quizá hoy cambies de opinión y permitas un acercamiento. Puedes llevarte algunas sorpresas, aunque no está claro si todas agradables.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Hoy aparecerás cargado de energía para contagiar a los más renuentes de tu entorno. Puedes convertirte en la fuerza motora de cualquier grupo y el líder de cualquier actividad.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los temas financieros, y en especial si vives de un trabajo autónomo, se aclararán ahora, para bien o para mal, por la aparición de asuntos personales y sociales que pueden ser determinantes en algunas operaciones.

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LEO (23 julio-22 agosto). Tu afán en emplear tu tiempo libre en tus pasatiempos favoritos no sólo puede llevar a la indiferencia de los amigos, con los que tal vez compartes cada vez menos cosas, sino también a de tu familia.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Tendrás que dosificar tus esfuerzos, porque no puedes atender todos tus frentes con una calidad óptima, y además acabarás dañando tu salud. Si eres un trabajador autónomo, puede que sea el momento de conseguir ayuda.
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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Las complicaciones en el trabajo o en el hogar te resultarán hoy mucho más llevaderas, puesto que gozarás del imprevisto apoyo de amigos y compañeros, dispuestos a echarte una mano en tus necesidades.
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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Las preocupaciones que te suelen dar las personas mayores de la casa se irán diluyendo, porque los verás mucho mejor de salud y tendrás la oportunidad de disfrutar con ellos de otras actividades no relacionadas con las tareas domésticas y escuchar sus historias.
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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Podrías interesarte en estos momentos por materias espirituales o sociales que te llevarán a adherirte a movimientos culturales, políticos o religiosas. Puede que esa conquista de lo menos material la lleves a cabo también en el terreno amoroso.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Estás de suerte, tu vena creativa te dará múltiples satisfacciones en este día que se presentará a priori aburrido, en el que todos acabarán pendientes de tus ocurrencias. Es el momento también de que te tomes más en serio la salud.

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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Tendrás muy buenas ideas para mejorar algunos aspectos de tu trabajo. Si trabajas por cuenta ajena, deberás andar con cuidado para que nadie se apropie de ella y se cuelgue la medalla.

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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Los problemas de salud parecer alejarse en estos momentos, también los relacionados con tu familia. Pensarás seriamente en dejar hábitos poco saludables, y contarás con apoyos suficientes como para conseguir el éxito.

cinthya ortiz
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