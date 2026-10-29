Diez horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 30 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 30 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos diez horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, Copán, Ocotepeque y Lempira, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En la ciudad de Morazán, la interrupción del servicio eléctrico afectará los barrios Lempira, San José, Jazmín, El Centro y Sabaneta, así como Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, El Calvario, parte del barrio El Progreso y Buenos Aires I y II. Los trabajos están programados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
El corte también abarcará parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo Gonzáles, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prieto, aldea El Zumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas y Laureles. La suspensión incluirá además la ciudad de El Negrito, hacienda Don Emilio, cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito y aldea La Calera.
También se verán afectadas las aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos y Mojimán. El listado comprende igualmente la colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, CAPESA, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada y El Mango. El horario establecido para estos sectores es de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
En la ciudad de Yoro, los trabajos afectarán el Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonias Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt y colonias Emanuel I, II y III. La interrupción también abarcará el barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José y los barrios Casino Agay I y II. El corte está previsto de 8:00 a. m. a 6:00 p. m
En Jocón, la suspensión del servicio eléctrico comprenderá el barrio Montecristo, el Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Martha, aldea La Guatía, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera y la aserradora YODECO. Además, se incluyen las aldeas Brisas de Chalmeca, El Hato, Puentecita, Pimienta, Puente Grande, El Coroso, Alta Cruz y Moroca, así como Jocón y aldea Hato Jocón. Los trabajos se desarrollarán de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
En el municipio de La Lima, los cortes afectarán las colonias Reyes Caballero, 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, Suyapa, Pineda I y II, Villa Ester, Usula, La Paz y Oro Verde. La interrupción también abarcará Agromesa, asilo de ancianos, campo Pineda, Luis Tibaud, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, Cazanave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo y Cruz de Valencia. El horario programado es de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
La programación incluye sectores de Yorito, Sulaco y Victoria, en Yoro, así como Marale, en Francisco Morazán. Entre los lugares afectados figuran las aldeas Ayapa, Ayapita y La Rosa, además de Marale, Sulaco, Victoria y Yorito. La suspensión también abarcará las aldeas Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, el aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino y Luquigüe. Asimismo, se incluyen Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero. Los trabajos están previstos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.