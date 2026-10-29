Diez horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 30 de octubre

El corte también abarcará parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo Gonzáles, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prieto, aldea El Zumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas y Laureles. La suspensión incluirá además la ciudad de El Negrito, hacienda Don Emilio, cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, Guango­lola 1, Guango­lola 2 y Guango­lola 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito y aldea La Calera.

También se verán afectadas las aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos y Mojimán. El listado comprende igualmente la colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, CAPESA, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada y El Mango. El horario establecido para estos sectores es de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.