Regresa a la vida la laguna de Centeno con 37,000 mangles en Omoa

La coordinadora del CEM plantea crear un sendero que conecte la fortaleza de San Fernando de Omoa, con la laguna y el entorno marino, para acercar a los visitantes a la historia local y a la importancia de conservar estos ecosistemas. Ver crecer los manglares y contar con el apoyo de las comunidades representa una satisfacción para ella, pese a los desafíos que ha enfrentado durante el proceso.