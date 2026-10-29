Las históricas portadas de LA PRENSA sobre la tragedia del huracán Mitch en Honduras en 1998

El huracán Mitch azotó Honduras a finales de octubre de 1998 y dejó una profunda huella en la historia del país. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos, con consecuencias mortales para miles de familias.
El fenómeno se convirtió en uno de los desastres naturales más devastadores registrados en el país. Según datos del Banco Mundial, El Mitch afectó aproximadamente al 90% del territorio hondureño y tuvo consecuencias para una población estimada de 6.2 millones de personas.
Según los datos, el huracán dejó 5,677 personas fallecidas, 8,058 desaparecidas y 12,272 heridas. Las cifras variaron entre los informes elaborados durante la emergencia y las evaluaciones posteriores.
La tragedia también dejó a más de 1.4 millones de hondureños sin hogar, según los registros de la emergencia. Numerosas comunidades quedaron inundadas, mientras que familias enteras perdieron sus viviendas y pertenencias.
La infraestructura del país sufrió graves daños. Carreteras, puentes y caminos quedaron destruidos o inhabilitados, lo que dificultó el traslado de ayuda humanitaria y el acceso a las comunidades afectadas. 189 puentes fueron destruidos y decenas de localidades quedaron incomunicadas.
Las consecuencias económicas alcanzaron distintas actividades productivas y servicios básicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que los daños ocasionados por el Mitch en Honduras ascendieron a aproximadamente 3,800 millones de dólares, equivalentes a cerca del 80.5% del producto interno bruto del país en aquel momento.
Tegucigalpa estuvo entre las ciudades golpeadas por las lluvias, que provocaron daños en viviendas, calles y servicios públicos. En distintas regiones, la acumulación de agua y lodo alteró las actividades cotidianas y las condiciones de vida de la población.
La emergencia requirió asistencia nacional e internacional para atender a las personas damnificadas, proporcionar alimentos y refugio, recuperar los servicios esenciales y comenzar la reconstrucción de la infraestructura dañada.
Tras la catástrofe, el país comenzó a impulsar medidas para fortalecer la prevención y la gestión de riesgos. El fenómeno golpeó al país cuando el gobierno del presidente Carlos Flores Facussé llevaba apenas nueve meses de gestión.
En aquel momento, Diario LA PRENSA informó sobre la devastación que causó el huracán Mitch, con amplios reportajes, fotografías y portadas históricas que siguen siendo parte de la memoria de los hondureños.
Portada de Diario LA PRENSA el 27 de octubre de 1998: "Mitch cambia de rumbo"
Esta fue la portada de Diario LA PRENSA el 28 de octubre de 1998: "Se ensaña Mitch"
Así informó Diario LA PRENSA en su portada del 29 de octubre de 1998: "Devastada la costa"
Portada de Diario LA PRENSA el 30 de octubre de 1998: "Mitch se reduce a tormenta tropical"
"Caos": así tituló Diario LA PRENSA en su portada del 31 de octubre de 1998.
Cuando se cumplieron 20 años de la tragedia, en 2018, LA PRENSA realizó un serie periodística con documentación y fotografías inéditas de la devastación que causó el huracán Mitch en 1998.