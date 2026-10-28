“Me van a enviar al frente”: el último mensaje de hondureño combatiendo en guerra de Rusia

Durante septiembre y los primeros días de octubre, la familia obtuvo reportes informales de que López continuaba activo en las filas de combate. La última actualización que recibió antes de conocer la noticia sobre su posible fallecimiento fue del 4 de octubre. El 11 de octubre, un compañero de filas se comunicó con los familiares para informarles que el hondureño habría muerto en el frente de batalla. No obstante, la misma persona les habría aclarado que la información no era oficial, por lo que la familia volvió a solicitar ayuda al Consulado y a la Cancillería hondureña para verificar lo ocurrido. Hasta el momento, según el testimonio de su hija, no han recibido una confirmación oficial.