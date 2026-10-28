Inmigrantes en Estados Unidos podrían quedarse temporalmente sin permiso de trabajo

Miles de inmigrantes que dependen de un permiso de trabajo para mantener sus empleos en Estados Unidos podrían enfrentar interrupciones temporales en su autorización laboral, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ratificara una normativa que elimina las extensiones automáticas de determinados documentos de empleo.
La disposición quedó formalizada el 14 de octubre de 2026 mediante una regla final publicada en el Registro Federal. Con ella, el Gobierno estadounidense mantiene el cambio aplicado desde octubre de 2025, cuando eliminó la posibilidad de extender automáticamente por hasta 540 días ciertos permisos mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) resolvía las solicitudes de renovación.
El DHS reconoció que la medida podría provocar interrupciones temporales en la autorización laboral de algunos solicitantes de asilo y beneficiarios de programas humanitarios. Sin embargo, defendió la decisión al considerar que completar las verificaciones de antecedentes y confirmar la elegibilidad antes de renovar los documentos ofrece mayores garantías para la seguridad pública y nacional.
La normativa alcanza a determinadas categorías de inmigrantes que presentan el formulario I-765 para renovar su Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
Antes del cambio, algunos solicitantes podían continuar trabajando durante el período de extensión automática mientras Uscis procesaba su renovación. Con la nueva disposición, presentar la solicitud ya no garantiza esa prórroga para los casos comprendidos en la regla.
La fecha clave es el 30 de octubre de 2025. Las solicitudes de renovación presentadas a partir de ese día dejaron de recibir la extensión automática de hasta 540 días, salvo las excepciones establecidas por ley o mediante disposiciones específicas del Gobierno federal.
En cambio, las extensiones automáticas que ya habían sido concedidas antes de esa fecha no quedaron anuladas por el cambio. También se mantienen determinadas excepciones relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS), cuando corresponden conforme a la legislación o a los avisos oficiales aplicables.
La eliminación de las prórrogas no significa que todos los inmigrantes perderán sus permisos de trabajo. La regla modifica el mecanismo de extensión automática, pero no elimina por sí misma la posibilidad de solicitar una autorización inicial o renovar un documento cuando se cumplen los requisitos.
Las personas con solicitudes de asilo pendientes que dependen de un permiso de trabajo deben prestar especial atención a la fecha de vencimiento de su documento y al estado de su trámite migratorio.
En las categorías afectadas, presentar una renovación no basta para mantener automáticamente la autorización laboral una vez vencido el permiso. Por ello, una demora en la respuesta de Uscis podría dejar al solicitante temporalmente sin autorización para trabajar. Ante este escenario, el DHS recomienda que los inmigrantes presenten sus solicitudes de renovación tan pronto como lo permitan las instrucciones y los plazos correspondientes a su categoría migratoria.