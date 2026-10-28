Inmigrantes en Estados Unidos podrían quedarse temporalmente sin permiso de trabajo

En las categorías afectadas, presentar una renovación no basta para mantener automáticamente la autorización laboral una vez vencido el permiso. Por ello, una demora en la respuesta de Uscis podría dejar al solicitante temporalmente sin autorización para trabajar. Ante este escenario, el DHS recomienda que los inmigrantes presenten sus solicitudes de renovación tan pronto como lo permitan las instrucciones y los plazos correspondientes a su categoría migratoria.