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Precio del dólar este miércoles 28 de octubre en Honduras

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 28 de octubre en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este miércoles 28 de octubre en Honduras

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras.

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios este miércoles 28 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se ubica en L. 26.8964 por dólar, mientras que la tasa de venta alcanza los L. 27.0309. Ambos valores permanecen iguales a los registrados el martes 27 de octubre, lo que refleja estabilidad en la cotización de la divisa estadounidense.

Precio del dólar este martes 27 de octubre en Honduras

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el país. Sus variaciones son relevantes para empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

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Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, que se determina a partir del promedio ponderado al cierre de la subasta de divisas del día. Esta cotización permite conocer los valores oficiales de compra y venta de la moneda estadounidense en Honduras.

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La institución actualiza los datos de acuerdo con las jornadas del mercado cambiario, por lo que conviene consultar las cifras oficiales para conocer cualquier variación en el precio de la divisa.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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