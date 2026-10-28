MP apelará el sobreseimiento a favor de tres agentes de la Daet y evalúa investigar al juez

San Pedro Sula. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) en San Pedro Sula, anunció este miércoles 28 de octubre que interpondrá un recurso de apelación en contra del sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres agentes de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet). Los agentes favorecidos con la resolución judicial son Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes habían sido imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado y, en el caso de uno de ellos, por tenencia de munición prohibida.

Desacuerdo del Ministerio Público

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades no comparten los argumentos presentados por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. La controversia principal radica en la decisión del juez de declarar nulo el allanamiento ejecutado en una vivienda utilizada como casa de seguridad y excluir la evidencia decomisada. El MP sostiene firmemente que la inspección fue autorizada por un juez competente y ejecutada dentro del horario permitido por la ley, por lo que acudirá a una instancia superior para que revise la fundamentación jurídica de la causa.

"El Ministerio Público reitera que hará uso de los recursos correspondientes (...) y no descarta iniciar una investigación en contra del juez que conoció la causa, ya que todas las diligencias del caso fueron ejecutadas en el marco de la ley", advirtió el órgano de prueba. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Antecedentes del allanamiento