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MP se pronuncia sobre agentes de la DAET acusados de narcotráfico
Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, brinda detalles sobre el caso de los tres agentes señalados por tráfico de drogas agravado.
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Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 12:10
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