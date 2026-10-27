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Motagua sueña con la final: Javier López señala sus armas y manda mensaje al Alajuelense

El técnico español Javier López se mostró confiado en las posibilidades del Motagua de eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense y conseguir el boleto a la final de la Copa Centroamericana 2026.

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