Héctor Vargas confiesa qué cambió en Choloma y opina sobre Olimpia, Motagua y Kervin

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El entrenador argentino habló sin rodeos sobre la recuperación del conjunto maquilero, las claves que lo mantienen en la pelea por un boleto a la liguilla
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Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 18:10
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