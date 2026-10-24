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Héctor Vargas confiesa qué cambió en Choloma y opina sobre Olimpia, Motagua y Kervin

El entrenador argentino habló sin rodeos sobre la recuperación del conjunto maquilero, las claves que lo mantienen en la pelea por un boleto a la liguilla

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