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José Molina revela que Kervin Arriaga le pidió no ser convocado a la Selección de Honduras

"Me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento", dijo el seleccionador de Honduras sobre Kervin Arriaga.

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