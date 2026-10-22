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Motagua se estrella en casa ante Alajuelense en la ida de semifinales de Copa Centroamericana

El Ciclón Azul no pasó del empate 0-0 en el estadio Nacional Chelato Uclés y dejó salir vivo al tricampeón de la Copa Centroamericana.

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