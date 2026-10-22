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Cortes de energía del jueves 22 de octubre; consulte la lista
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Deportes
JIM explica la llegada de Andrés Salazar a Real España y habla de Nixon Cruz
El técnico aurinegro confirmó que la directiva buscó un guardameta tras la lesión de Buba López. Además, se refirió a la recuperación de Nixon Cruz y al duelo ante Platense.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 10:10
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Redacción La Prensa
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