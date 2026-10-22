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JIM explica la llegada de Andrés Salazar a Real España y habla de Nixon Cruz

El técnico aurinegro confirmó que la directiva buscó un guardameta tras la lesión de Buba López. Además, se refirió a la recuperación de Nixon Cruz y al duelo ante Platense.

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