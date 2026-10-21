Extensos sitios de Honduras no tendrán energía este jueves 22 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 22 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En El Paraíso, la interrupción del servicio afectará de de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. la 110 Brigada Militar, Copeco, colonias San José, Ebenezer, Bella Vita, Santo Domingo, Bethel, La Concepción, Vista Hermosa, Apaguíz, La Granjita, Manuel Zelaya, Cofradía, Nueva Esperanza, Montefresco, San Francisco, El Mirador, Apaguíz Norte, Los Pinares y Los Prados. También estarán sin energía la Ladrillera Nolasco, fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, La Carbonera, Piedra Ancha, Purificadora Agua Salí, ICF, restaurante La Casona, ISG, restaurante El Torito y gasolinera El Dorado. El corte también comprenderá la aldea El Encanto, aldea El Arenal, Jacaleapa, aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Potrerillo, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo y El Junquillo. Asimismo, se verán afectados el casco urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.
En sectores de El Paraíso y Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., los cortes de energía abarcarán la Escuela Agrícola Panamericana, Las Mesas, El Jicarito, Tabla Grande, Guadalajara, Yuscarán, Ojo de Agua, El Ocotal, Sabana Redonda, El Barro, Aldeas S.O.S., Morocelí, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista y Los Pozos, además de las zonas aledañas.
Guinope, El Paraíso, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m: Los trabajos programados dejarán sin electricidad a Pedregal El Jicarito, Valle de San Francisco, aldea S.O.S., Santa Inés, Pacayas y Santa Rosa, así como a las comunidades aledañas del municipio de Guinope, en el departamento de El Paraíso.
Francisco Morazán y El Paraíso, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m: La suspensión del servicio eléctrico comprenderá Puma El Zamorano, supermercado El Progreso, hotel Quintana Pat, residencial Yeguare, Uyuca, Pinares de Uyuca, Nueva Tatumbla, Tatumbla, Linaca, caserío La Loma, caserío La Lima, caserío Las Moras, Azacualpa, aldea Santa Elena, El Aguacate, El Zope, El Boquerón, Uno Zamorano, El Chagüite, montaña Clara María, Cuesta Grande y Las Pilas. También estarán comprendidos El Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero y Vado Ancho, además de las zonas aledañas.
En San Pedro Sula, los cortes afectarán el barrio Río Piedras, tanto en el sector este como en otras áreas del barrio, Canal 6, planta de tratamiento de aguas, colonia Dubón y barrio Suyapa, en el sector este en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En Danlí, la interrupción eléctrica afectará el supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, AgroGaitán, Banrural, edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud de Danlí, Hondutel, Banco de Occidente, Banco Atlántida, gasolinera Texaco, Maxi Despensa, gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe número 1 y el taller de torno y carpintería Monumento a la Madre. La lista incluye además Colina Gualiqueme, ENEE, fábrica de puros Raíces, Cuabanas Internacional, residencial La Fuente, iglesia Los Mormones, beneficio IHMA, la SAG, fábrica de puros Blindar, colegio Cosme García, parte del barrio El Centro, Cooperativa San Marqueña, calle del Canal, colonias Los Arcos y La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe número 2, barrio Tierra Blanca, BanHcafé, plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, calle del Comercio y Gallo Más Gallo. Los trabajos también abarcarán la calle principal del barrio La Reforma, en dirección a los semáforos, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, centro comercial Al Rashid, terminal de buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, barrio La Reforma, colonia Villeda Morales, colegio IDO, Oviser, gasolinera Uno, CEDYMEH, colonia de profesores y fábrica Los Puros en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En Olancho, la interrupción del suministro eléctrico afectará Nueva Jerusalén, hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, hacienda El Torneado, plantel de Minería, hacienda Mario Kafaty, hacienda Siberia, Guaniquil, hacienda Jorge Rivera, hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Cieneguita, Quesera Vieja, hacienda Almendares, Siales, hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, hacienda Cachital, hacienda Palomal, San Fernando, comunidad de Coyolito, iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, hacienda Las Flores, hacienda Guevara y aserradero Las Delicias. Asimismo, estarán comprendidos el proyecto Patuca III, campamento Patuca III, Las Colinas, hacienda El Tarro, La Libertad, Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca y Fraternidad. En las zonas de Río Blanco, Catacamas, los cortes afectarán Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro, en el horario establecido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.