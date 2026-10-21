Extensos sitios de Honduras no tendrán energía este jueves 22 de octubre

En El Paraíso, la interrupción del servicio afectará de de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. la 110 Brigada Militar, Copeco, colonias San José, Ebenezer, Bella Vita, Santo Domingo, Bethel, La Concepción, Vista Hermosa, Apaguíz, La Granjita, Manuel Zelaya, Cofradía, Nueva Esperanza, Montefresco, San Francisco, El Mirador, Apaguíz Norte, Los Pinares y Los Prados. También estarán sin energía la Ladrillera Nolasco, fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, La Carbonera, Piedra Ancha, Purificadora Agua Salí, ICF, restaurante La Casona, ISG, restaurante El Torito y gasolinera El Dorado. El corte también comprenderá la aldea El Encanto, aldea El Arenal, Jacaleapa, aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Potrerillo, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo y El Junquillo. Asimismo, se verán afectados el casco urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.