'Glee' regresa 11 años después con una nueva temporada

Disney+ y Hulu confirmaron el regreso de Glee, once años después de la emisión de su último capítulo en marzo de 2015. La nueva etapa estará producida por 20th Televisión.
La serie debutó en 2009 a través de la cadena Fox y rápidamente se convirtió en un éxito internacional gracias a su mezcla de drama adolescente, comedia y espectáculos musicales.
Durante seis temporadas, Glee abordó temas como la diversidad, la discapacidad, la salud mental, la identidad y la inclusión, convirtiéndose en un referente cultural para millones de jóvenes.
Dianna Agron, Mark Salling, Amber Riley, Chris Colfer, Lea Michele, Cory Monteith, Jenna Ushkowitz y Harry Shum Jr. protagonizaron esta historia musical que conquistó a millones de espectadores y dejó huella en toda una generación.
Interpretada por Jane Lynch, Sue Sylvester fue la estricta entrenadora de las Cheerios y una de las principales antagonistas de Glee. Sus constantes enfrentamientos con el profesor Will Schuester y los integrantes del club de coro la convirtieron en uno de los personajes más icónicos de la serie.
Naya Rivera, quien interpretó a Santana López, falleció en 2020 a los 33 años. Su personaje se convirtió en un referente de representación e inclusión dentro de la televisión juvenil.
Aunque Ryan Murphy confirmó contactos con varios actores de la producción original, aún no se ha revelado oficialmente quiénes participarán en el esperado regreso.
Interpretaciones como "Don't Stop Believin'", "Teenage Dream", "River Deep, Mountain High" y "Smooth Criminal" ayudaron a consolidar el éxito de la serie en plataformas musicales y listas de popularidad.
El creador de la serie, Ryan Murphy, reveló que el guion de la nueva temporada ya está finalizado y que trabajó nuevamente junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, responsables de la versión original.
Más de una década después de su despedida, Glee se prepara para escribir un nuevo capítulo en la televisión. Sin fecha de estreno confirmada, el reboot de Glee ya genera expectativa entre los seguidores que esperan volver a escuchar las canciones y revivir la esencia del New Directions.