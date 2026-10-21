  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética

Maluma habla de su ansiedad y revela que tuvo un desorden alimenticio relacionado con la presión estética para campañas de moda.

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 15:03 -
  • Agencia EFE
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
1 de 10

El cantante colombiano Maluma reveló este miércoles que "todavía" tiene "mucha ansiedad", después de compartir en 2025 que padecía esta condición. También contó que tuvo un desorden alimenticio que lo "obsesionó" con la comida antes de posar para campañas de moda.

 Foto Alberto Boal / EFE
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
2 de 10

Maluma confesó, durante una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, que hubo un momento en el que tenía un "dolor de cabeza todo el tiempo" y que su estrés se acentuó al convertirse en padre de dos hijos, París, de 2 años, y Orión, nacido en septiembre.

 Foto Alberto Boal / EFE
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
3 de 10

"Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo '¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?'", contó.

 Foto Alberto Boal / EFE
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
4 de 10

El artista, quien publicó este año su álbum 'Loco x volver', lanzó el pódcast 'Las cosas como son' en diciembre pasado y compartió la ansiedad, la depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija y tras más de una década de fama internacional con temas como 'Cuatro babys' y 'Felices los 4'.

 Foto Instagram/Maluma
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
5 de 10

En la conversación con Billboard, el colombiano también señaló que tuvo problemas con su imagen corporal por la presión de lucir el abdomen marcado en campañas publicitarias.

 Foto Instagram/Maluma
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
6 de 10

"Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que 'ah, Calvin Klein, que los cuadritos (en el abdomen) y toda la huevonada (la tontería)'. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo", manifestó.

 Foto Alberto Boal / EFE
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
7 de 10

El intérprete aseguró que ahora recurre a alguna forma de terapia todos los días, que el libro 'Hábitos atómicos' le ha ayudado y que ha encontrado "un equilibrio" entre su vida personal y familiar.

 Foto Instagram/Maluma
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
8 de 10

También indicó que el nacimiento de su segundo hijo, Orión, le ha dado "valentía" y que la experiencia ha sido diferente a la de convertirse en padre por primera vez.

 Foto Instagram/Maluma
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
9 de 10

"Yo tengo una energía muy femenina también y cuando nació París fue una revolcada, la más berraca (intensa), entonces fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente que, claro, con la ayuda de terapeutas y de diferentes profesionales, como que por fin pude entender la dimensión", manifestó.

 Foto Instagram/Maluma
Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética
10 de 10

El colombiano fue uno de los artistas principales de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina, el principal encuentro de la industria musical en español, que culmina este jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami. EFE.

En la foto, el cantante posa junto a la directora de Contenido Latino y en Español de Billboard, Leila Cobo, y la terapeuta de BetterHelp, Patricia Artieda.

 Foto Alberto Boal / EFE
Cargar más fotos