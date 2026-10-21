Maluma revela que sufrió un desorden alimenticio por presión estética

El colombiano fue uno de los artistas principales de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina, el principal encuentro de la industria musical en español, que culmina este jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami. EFE.

En la foto, el cantante posa junto a la directora de Contenido Latino y en Español de Billboard, Leila Cobo, y la terapeuta de BetterHelp, Patricia Artieda.