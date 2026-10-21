Precio del dólar registra leve baja este miércoles 21 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja frente al lempira este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se ubicó en 26.8934 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0279 lempiras.

En comparación con el martes 20 de octubre, ambas tasas presentaron un aumento: la compra subió 0.0074 lempiras y la venta aumentó 0.0075 lempiras.