Estos serán los precios de los combustibles a partir del lunes 19 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La gasolina súper bajará de precio y el diésel mantendrá su valor a partir de este lunes 19 de octubre de 2026 en Honduras, mientras que la gasolina regular y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular registrarán incrementos, según la nueva estructura de precios anunciada por la Secretaría de Energía (SEN). Para amortiguar el impacto de los incrementos, el Gobierno mantendrá el apoyo económico temporal del 70% al precio de la gasolina regular y las medidas de estabilización para el diésel, con el propósito de reducir el efecto de las alzas internacionales en la economía de los consumidores.

En Tegucigalpa, el galón de gasolina súper se cotizará a L157.15, lo que representa una rebaja de L0.69. En San Pedro Sula, el precio será de L152.27, después de una disminución de L0.86. La gasolina regular, por su parte, experimentará un aumento moderado gracias al subsidio aplicado por el Gobierno. En la capital, el galón costará L140.97, con un incremento de L1.01, mientras que en San Pedro Sula se venderá a L136.38, tras subir L0.89.

⛽🇭🇳 ¡Atención, conductores! Este lunes 19 de octubre entrarán en vigencia nuevos precios de los combustibles en Honduras. La gasolina súper y el kerosene registrarán rebajas, mientras que la gasolina regular y el GLP vehicular tendrán aumentos. #NoticiasHondurasConozca cuánto pagará por cada combustible en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 👇 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 17, 2026

El diésel mantendrá sus precios sin variación durante la próxima semana. En Tegucigalpa, el galón continuará a L153.53 y en San Pedro Sula se comercializará a L149.20. De acuerdo con la SEN, el apoyo económico acumulado para este carburante entre el 5 y el 25 de octubre asciende a L26.77. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El kerosene también registrará una reducción en su precio. En Tegucigalpa, el galón bajará L0.04, hasta situarse en L145.88, mientras que en San Pedro Sula disminuirá L0.22, para quedar en L140.95. En cuanto al gas licuado de petróleo de uso doméstico, el precio del cilindro de 25 libras permanecerá congelado en ambas ciudades. En Tegucigalpa se mantendrá en L249.62 y en San Pedro Sula continuará a L228.47, gracias al apoyo económico temporal aplicado por las autoridades. La SEN detalló que el subsidio para el GLP doméstico asciende a L52.82 en Tegucigalpa y L53.25 en San Pedro Sula, con el objetivo de evitar que las variaciones del mercado internacional se trasladen directamente a los hogares hondureños.