Honduras suma L12,204 millones en impuestos por importación y consumo de carburantes

Tegucigalpa. Los altos precios internos de los combustibles no frenan el consumo de refinados en el mercado hondureño. Ese comportamiento ha impactado en la recaudación de impuestos del gobierno central. De acuerdo con un informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la importación y consumo de derivados del petróleo ha generado 12,204 millones de lempiras en concepto de impuestos, en el transcurso del año.

En comparación con la meta anual de 14,184 millones de lempiras, lo ejecutado es de 86.04%. En 2025, según la Sefin , se programaron 13.032,7 millones de lempiras en concepto de Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial, que es el impuesto que se aplica a los carburantes, cerrando con L13.431,5 millones. Además, se proyectó 400 millones de lempiras en impuesto al LPG (Gas Licuado Propano) y se recaudó L471.3 millones. De acuerdo con fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas, el comportamiento observado en el presente año indica que al cierre de 2026 se superará la meta anual estimada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Honduras, el impuesto a los combustibles está dolarizado y se aplica al momento de la importación.