Inversionistas brasileños analizan proyecto de soya y biodiésel en Honduras

El acercamiento se produjo durante una reunión con el presidente ejecutivo de Be8, Erasmo Carlos Battistella, quien presentó la experiencia de la compañía en Brasil y las posibilidades de desarrollar una cadena productiva que permita aprovechar la soya tanto para la alimentación animal como para la elaboración de combustibles de origen vegetal.

Las conversaciones involucran a autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) , representantes del sector productivo y la empresa brasileña Be8 , especializada en biocombustibles y energías renovables.

Tegucigalpa, Honduras. La posibilidad de desarrollar una producción comercial de soya y establecer una planta de biodiésel en Honduras comenzó a discutirse con inversionistas brasileños .

La iniciativa busca diversificar la actividad agrícola, reducir la dependencia de importaciones y abrir nuevas oportunidades de negocio para los productores nacionales.

Battistella también sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Nasry Asfura, donde abordaron temas relacionados con las oportunidades de inversión en los sectores agrícola y energético de Honduras.

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Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de sustituir parte de las importaciones de derivados de soya mediante el fortalecimiento de la producción nacional.

Según las cifras expuestas durante las reuniones, Honduras importa más de 400,000 toneladas de harina de soya, un producto utilizado principalmente en la alimentación animal. Esta demanda representa una oportunidad para el desarrollo de nuevos agronegocios.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, destacó el interés de los productores y del sector privado en avanzar hacia un modelo de producción comercial que permita abastecer una eventual planta de biodiésel.

“Se ha mostrado un entusiasmo por la propuesta de la producción de soya a nivel comercial y poder abastecer una planta de biodiésel en el país; todo esto es una buena noticia para el sector agroalimentario hondureño”, dijo Molina.

La iniciativa también despierta expectativas entre los agricultores, debido a que la soya puede incorporarse a los sistemas de rotación de cultivos y complementar la producción de granos básicos.

Federico Mejía, productor de Olancho, aseguró que “el sector cuenta con condiciones para participar en el desarrollo de esta actividad agrícola”. “Este rubro de diversificación viene a fortalecer la producción de maíz y arroz por la rotación de cultivos; estamos listos los productores para impulsar este proyecto, disponemos de la tecnología y ahora de inversionistas interesados en comprar la producción”, expresó Mejía.

En tanto, Battistella señaló que “la producción de soya representa una oportunidad para fortalecer los agronegocios y generar empleos e impulsar alternativas energéticas a largo plazo”.

“Creemos en la importancia de la producción de soya para los agronegocios del país, como generador de empleos, por su impacto en el medio ambiente y por la utilización de biocombustibles a largo plazo”, manifestó el empresario brasileño.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), valoró el acercamiento con la compañía brasileña y la importancia de atraer inversiones que contribuyan a dinamizar la economía y generar oportunidades laborales.