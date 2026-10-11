Retornan buque con 49,000 toneladas de cemento por falta de certificación

Tegucigalpa, Honduras. Un buque carguero con miles de toneladas de cemento fue obligado a regresar a su puerto de origen tras intentar ingresar a Honduras sin cumplir las certificaciones exigidas por el Reglamento Técnico para el Cemento, vigente desde el 6 de octubre. La Secretaría de Desarrollo Económico ejecutó la medida en el marco de los nuevos controles implementados para garantizar la calidad, durabilidad y seguridad del insumo utilizado en el sector de la construcción. La normativa, discutida durante más de cinco años y notificada previamente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), prohíbe la importación, distribución y venta de cemento que carezca de pruebas de laboratorio comprobadas y etiquetado regulado.

"En Honduras la ley no es negociable, las leyes se respetan. A partir del día de ayer (martes) se debe comprobar la calidad del cemento para usted poder comercializar en Honduras", confirmó Eddy Ordóñez, titular de Desarrollo Económico. El funcionario explicó que la embarcación intentó ingresar un lote total de 57,000 toneladas del insumo; sin embargo, la firma importadora no inició el trámite de registro obligatorio ni presentó las pruebas técnicas exigidas por el Estado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades únicamente permitieron el desembarco de 7,000 toneladas que ingresaron al puerto antes de la medianoche previa a la entrada en vigencia del reglamento, autorizando su venta bajo estricta supervisión. Las 49,000 toneladas restantes tuvieron que ser reembarcadas inmediatamente debido a que la compañía no acreditó las condiciones de almacenamiento, estibado ni el comportamiento del material durante su transporte en altamar. "Toda empresa que quiera vender simplemente tiene que hacer el registro el cual está habilitado permanentemente. Todo aquel que quiera vender cemento, lo único que tiene que hacer es bien sencillo: probar la calidad del cemento", indicó Ordóñez. Actualmente, tres empresas importadoras y productoras cuentan con la documentación y los permisos en regla para operar legalmente en el mercado nacional, mientras una cuarta firma iniciará su proceso de acreditación en los próximos días.