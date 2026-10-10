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La inflación interanual de Honduras sube al 6,28 % en septiembre de 2026

La inflación interanual en Honduras subió al 6,28 % en septiembre de 2026, impulsada por el encarecimiento de los combustibles y los efectos del cambio climático en los productos agropecuarios

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 17:26 -
  • Agencia EFE
La inflación interanual de Honduras sube al 6,28 % en septiembre de 2026

El aumento de los precios de los combustibles y las afectaciones climáticas a la producción agrícola elevaron la inflación interanual en Honduras al 6,28 % en septiembre.

Tegucigalpa, Honduras. La inflación interanual en Honduras se situó en el 6,28 % en septiembre de 2026, frente al 4,55 % registrado en el mismo mes del año anterior, impulsada por el encarecimiento de los combustibles en los mercados internacionales y los efectos del cambio climático sobre los precios de productos agropecuarios.

Así lo informó este sábado el Banco Central de Honduras (BCH) en un informe en el que atribuyó el comportamiento de los precios a un entorno internacional marcado por "tensiones y conflictos geopolíticos" que han encarecido los combustibles y elevado los costos a lo largo de las cadenas de suministro, especialmente en el transporte y la logística.

Estas presiones tienen especial relevancia para Honduras debido a su elevada dependencia de los combustibles importados, cuyo encarecimiento repercute en los costos de movilización y distribución de bienes y servicios.

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A estos factores se suman los "efectos adversos" del cambio climático, que han incidido en los precios de productos agropecuarios importantes para el consumo de los hogares.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 0,48 % en septiembre, lo que representa una desaceleración de 0,31 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando alcanzó el 0,79 %, aunque superó en 0,07 puntos la tasa del mismo mes de 2025, que fue del 0,41 %, detalló el organismo emisor.

Por su parte, la inflación acumulada alcanzó el 5,29 % entre enero y septiembre de 2026, por encima del 4 % registrado en el mismo período del año anterior, según los datos del Banco Central.

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El BCH señaló que el 59,5 % de los 405 bienes y servicios que conforman la cesta del IPC aumentaron de precio en septiembre, el 29,9 % registró reducciones respecto al mes anterior y el 10,6 % no presentó variación.

Honduras cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales al 3,88 % registrada en 2024, según datos oficiales.

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