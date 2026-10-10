La inflación interanual de Honduras sube al 6,28 % en septiembre de 2026

Tegucigalpa, Honduras. La inflación interanual en Honduras se situó en el 6,28 % en septiembre de 2026, frente al 4,55 % registrado en el mismo mes del año anterior, impulsada por el encarecimiento de los combustibles en los mercados internacionales y los efectos del cambio climático sobre los precios de productos agropecuarios.

Así lo informó este sábado el Banco Central de Honduras (BCH) en un informe en el que atribuyó el comportamiento de los precios a un entorno internacional marcado por "tensiones y conflictos geopolíticos" que han encarecido los combustibles y elevado los costos a lo largo de las cadenas de suministro, especialmente en el transporte y la logística.

Estas presiones tienen especial relevancia para Honduras debido a su elevada dependencia de los combustibles importados, cuyo encarecimiento repercute en los costos de movilización y distribución de bienes y servicios.