San Pedro Sula, Honduras. Luego de que le denegaran varios recursos para salir en libertad, el acusado de matar a la estudiante de Derecho María Fernanda Alemán será sometido a juicio oral y público. La audiencia preliminar del proceso penal contra Óscar Armando Ramírez Melgar debió celebrarse hace un año y ocho meses, pero no se realizó debido a que su defensa presentó varios recursos para conseguir que lo dejaran en libertad. Sin embargo, las solicitudes fueron denegadas. En primera instancia, la defensa recurrió en dos ocasiones a la Corte de Apelaciones de lo Penal para solicitar que su representado obtuviera medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero ambas peticiones fueron rechazadas.

Posteriormente, la defensa presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual solicitó que el imputado obtuviera medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En primera instancia, los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron que Ramírez quedara en libertad bajo medidas sustitutivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esa resolución, la Fiscalía presentó un escrito de oposición ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A finales de octubre, los magistrados revocaron la suspensión de la prisión preventiva contra Óscar Ramírez Melgar, por lo que continúa privado de libertad.

Fiscalía formalizó cargos contra Óscar Ramírez

El lunes 23 de noviembre se celebró la audiencia preliminar, a la que únicamente compareció la defensa del acusado. La jueza resolvió que el caso pase a juicio oral y público. Las autoridades del Ministerio Público informaron que los fiscales a cargo del caso formalizaron los cargos contra el acusado. El siguiente paso será la audiencia de proposición de pruebas, previa a la apertura del juicio oral y público. El crimen ocurrió el domingo 9 de febrero de 2025, cuando María Fernanda Alemán llegó alrededor de las 6:30 am a un condominio de apartamentos de la colonia Figueroa, en el sector suroeste de San Pedro Sula, para recoger unas pertenencias. Según la información del caso, Ramírez Melgar y otros dos amigos se encontraban en el lugar después de haber compartido horas antes. Frente al edificio se produjo una discusión con el conductor del vehículo en el que se movilizaba Alemán, quien era su expareja. Según la Fiscalía, cuando el hombre arrancó el carro, Ramírez Melgar disparó e hirió en un brazo al conductor.