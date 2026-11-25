San Pedro Sula, Honduras. ​​​​Las investigaciones por la desaparición del periodista hondureño Kevin Mercado derivaron en el requerimiento de una persona en el caso ocurrido en San Pedro Sula, Cortés. La Policía Nacional confirmó que el individuo fue requerido en las últimas horas como parte de las diligencias para esclarecer la desaparición del comunicador , de 30 años. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni han precisado qué vínculo tendría con el periodista.

Tras el requerimiento, el sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el caso y obtener información que permita conocer el paradero de Mercado. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con el círculo cercano del periodista, sus contactos personales y los movimientos que realizaron antes de desaparecer. Los agentes también buscan reconstruir sus últimas horas y establecer quiénes pudieron estar involucrados en el hecho.

Como parte de los esfuerzos para localizarlo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una alerta amarilla para ampliar la búsqueda de Kevin Eduardo Mercado Cruz a escala internacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La medida fue confirmada el miércoles 18 de noviembre por Mario Molina Moncada, subdirector de la Policía Nacional, quien explicó que los equipos especializados de la DPI trabajan en coordinación con Interpol para dar con el desfile del comunicador. Este mecanismo permite a los cuerpos policiales de distintos países compartir información y colaborar en la localización de personas desaparecidas.

Kevin Mercado fue visto por última vez la noche del jueves 12 de noviembre, aproximadamente a las 8:30 pm, cuando se desplazaba en un automóvil Hyundai Elantra, color rojo, por San Pedro Sula.