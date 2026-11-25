Mozambique abrió el marcador con un cabezazo de Nhampule Junior, quien se elevó por los aires para anotar el segundo gol. Posteriormente, participó en la jugada del segundo, cuando su internada en el área permitió a Khenzane rematar un rebote. Sin embargo, Australia empató antes del descanso con una excelente definición de Luke Becvinovski, antes de que el capitán Georgio Hassarati igualara el marcador.