La fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 está en su recta final y ya se conocieron las primeras selecciones clasificadas a dieciseisavos de final, así como las eliminadas, entre ellas dos de la Concacaf que se despidieron de manera dolorosa y sin ganar un partido.
Francia se recuperó de la derrota ante Arabia Saudita en su último partido y venció por goleada 0-3 a Uruguay, quedando como líder del Grupo D.
Aymen Amaaouch abrió el marcador con un potente disparo raso, seguido poco después por un fulminante gol de Ally Traoré. Los franceses, ya clasificados, sentenciaron el partido justo después del descanso gracias a una precisa jugada de Idrissa Dia Aissaoui.
Haití se convirtió en una de las selecciones de la Concacaf que quedaron eliminadas del Mundial Sub-17 tras perder por 1-2 contra Arabia Saudita, que tuvo que remontar para asegurar su lugar en los dieciseisavos de final.
Los haitianos se adelantaron gracias a una definición precisa de Stephen Ramos tras un rápido contraataque. Poco después del descanso, Abdullah Aldawsari igualó el marcador con un remate de precisión tras un centro raso de Alburi.
Aldawsari, tras asistir, se convirtió en goleador, culminando un contraataque letal que clasificó a Arabia Saudita para los dieciseisavos de final. Haití, por su parte, queda eliminado.
Australia remontó un déficit de dos goles para empatar con Mozambique y ganar el Grupo C del Mundial Sub-17. Este resultado también le da a Mozambique el pase a los dieciseisavos de final.
Mozambique abrió el marcador con un cabezazo de Nhampule Junior, quien se elevó por los aires para anotar el segundo gol. Posteriormente, participó en la jugada del segundo, cuando su internada en el área permitió a Khenzane rematar un rebote. Sin embargo, Australia empató antes del descanso con una excelente definición de Luke Becvinovski, antes de que el capitán Georgio Hassarati igualara el marcador.
Argentina y Dinamarca protagonizaron un emocionante partido que terminó en empate 2-2. La Albiceleste se aseguró el segundo lugar del grupo, mientras que Dinamarca quedó eliminada.
Los daneses abrieron el marcador cuando Frederik Vestergaard fue derribado en el área y Noah Madsen convirtió el penal. Un disparo desviado de Kerim Sejdic, que rebotó en el pie de Ekene Chukwuani, puso el 2-0, pero Argentina reaccionó con goles de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz para tomar la delantera, aunque Omram Khatar empató para Dinamarca.
Corea del Sur superó un susto y terminó primera del Grupo B del Mundial Sub-17 con 9 puntos tras vencer por 2-3 a Ecuador en un gran partido. Los ecuatorianos tendrán que esperar para ver si clasifican a dieciseisavos de final.
Carlos Medina marcó en propia puerta tras un centro magistral de Kim Jiho que se le escapó, antes de que Nam Ian ampliara la ventaja con un potente disparo raso. Otro centro de Kim fue desviado por el desafortunado Jhon Chica menos de treinta segundos después del reinicio.
Jhon Guerrero se convirtió en el primer jugador en marcar contra el gigante asiático en este torneo con un remate a bocajarro tras un centro de Holger Quintero. El número 10 luego asistió a Luis Fragozo para que este anotara en un final de infarto, pero Ecuador no pudo conseguir el empate. El equipo de Gonzalo Ferrea ahora espera para ver si se encuentra entre los ocho mejores terceros.
Uganda superó a Nueva Caledonia por una goleada aplastante de 6-0 y se clasificó para los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Su contundente victoria les permitió superar a Ecuador por diferencia de goles y asegurarse el segundo puesto del Grupo B. El capitán Owen Mukisa anotó un triplete, mientras que Joseph Dorongin, Isima Magala y Junior Ofoyrwth también marcaron.
Grecia confirmó su liderato con la victoria por goleada 4-1 sobre Qatar, que espera con incertidumbre para saber si logrará clasificarse a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 como uno de los mejores terceros. El equipo local tuvo un comienzo soñado gracias al sensacional gol de larga distancia de Omar Ayman.
Grecia reaccionó con fuerza en la segunda mitad. Konstantinos Souvlatzis anotó dos goles, y Argyrios Argyriou y Konstantinos Karangelis también marcaron. La decepcionante noche de Qatar se vio agravada por la expulsión de Dhiaeddine Benyatla al final del partido.
Panamá es la otra selección de la Concacaf que se despidió de forma humillante del Mundial Sub-17 tras perder su tercer partido y por goleada 1-4 contra Egipto, cerrando el Grupo A con cero puntos y última.
Yousef Abdullah anotó dos magníficos goles que impulsaron a Egipto a los dieciseisavos de final y eliminaron a Panamá del Mundial Sub-17.
Los Faraones abrieron el marcador con un contraataque, tras una brillante jugada colectiva después de un saque de esquina de Panamá, donde su número 21 regateó al portero y marcó. Abdullah anotó el segundo, obra suya propia, encarando a la defensa, superando a su marcador y rematando con el exterior del pie derecho. Thiago Chalmers descontó antes de que Khaled Mokhtar anotara a placer y Mohamed Gamal transformara un penalti para sentenciar el partido.
Estos son los resultados de este miércoles 25 de noviembre en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17.