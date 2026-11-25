El Bayern Múnich salió al paso de los rumores y las críticas que rodean a Jamal Musiala y publicó un comunicado oficial para aclarar aspectos relacionados con la salud del futbolista alemán.
El pronunciamiento llega en un momento delicado para el club y para una de sus grandes figuras. La situación del internacional alemán ha generado debate después de que trascendieran detalles sobre sus problemas de salud y aparecieran cuestionamientos públicos relacionados con su rendimiento.
El pronunciamiento llegó este miércoles, antes del viaje del equipo a Lille para disputar su compromiso de Champions League.
La polémica había tomado fuerza después de que el diario alemán Bild revelara que los representantes del mediocampista, Christian Schmid y Tobias Altschäffl, de la agencia 11WINS, visitaron el martes las instalaciones del club en Säbener Strasse para reunirse con sus dirigentes.
El encuentro se produjo en medio de los cuestionamientos a la institución por su actuación ante el problema de salud del jugador. Incluso, algunas críticas llegaron a calificar el trato recibido como una forma de "acoso", mientras que varios compañeros manifestaron su respaldo al futbolista.
A través de su cuenta oficial de X, el conjunto bávaro confirmó la reunión y destacó que existe un objetivo compartido: acompañar al mediocampista durante su recuperación.
En su pronunciamiento, el conjunto alemán fue contundente al señalar que la salud del futbolista está por encima de cualquier otra consideración. También aseguró que Musiala cuenta con el respaldo de la institución durante su proceso de recuperación.
"El martes pasado tuvo lugar entre el FC Bayern München y el management de Jamal Musiala una conversación constructiva. La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala recibe en su camino de regreso el pleno apoyo", señaló el equipo.
"Dado que en los últimos días ha habido muchos rumores, el FC Bayern y la agencia que representa a Jamal, 11WINS, aclaran: Jamal Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a ausencias el 22 de abril de 2025. Esto ocurrió de acuerdo con el FC Bayern y su departamento médico inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos", añadió el club alemán.
Esta precisión es relevante porque en los últimos días surgieron interrogantes sobre cuándo se conocieron los problemas de salud del mediocampista y cómo se gestionó su situación médica. El Bayern, junto con la agencia del jugador, buscó aclarar ese aspecto y frenar las especulaciones que comenzaron a circular alrededor del caso.
El mensaje constituye una muestra pública de apoyo a uno de los jugadores más importantes del proyecto deportivo del club. Musiala es considerado una de las grandes figuras del fútbol alemán y su situación ha despertado preocupación entre los aficionados, especialmente por los episodios de salud que han trascendido durante los últimos meses.
El mediocampista sufrió desvanecimientos durante encuentros de pretemporada en 2026 y también ha tenido que lidiar con problemas físicos que han condicionado su continuidad. Estos antecedentes aumentaron la atención sobre su evolución y provocaron preguntas acerca de su estado actual.
No obstante, el comunicado no anunció una fecha concreta para su regreso definitivo ni presentó nuevos detalles médicos sobre su evolución. El mensaje se centró en el respaldo del club, la aclaración sobre la primera evaluación y el compromiso de mantener conversaciones con sus representantes.
La situación de Musiala también se vio rodeada de controversia por las declaraciones de figuras importantes de la estructura del Bayern, entre ellas Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge, relacionadas con su rendimiento y las condiciones económicas de su contrato.
Esos comentarios provocaron críticas y aumentaron la presión sobre la institución, en un momento en el que el futbolista atraviesa circunstancias delicadas. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en su rendimiento deportivo y pasó a incluir cuestionamientos sobre la manera en que se aborda su situación personal y médica.
Lo que se viene: El siguiente paso será continuar el proceso de recuperación y mantener las conversaciones entre el Bayern y el entorno del internacional alemán. Ambas partes acordaron seguir trabajando de manera conjunta y confidencial, sin convertir cada detalle de la situación en un asunto de debate público.
Por ahora, el comunicado no resuelve todas las dudas sobre su evolución, pero sí deja un mensaje claro: el Bayern Múnich respalda a Jamal Musiala y asegura que su salud está por encima de cualquier otra consideración.
El futbolista alemán Jamal Musiala atraviesa un complicado momento de salud debido a una disfunción neurológica que le provoca episodios breves de desconexión de la conciencia, descritos como similares a las crisis de ausencia.
En agosto de 2026, Musiala explicó públicamente que le habían diagnosticado episodios breves y temporales causados por una disfunción neurológica. Según sus propias declaraciones, estos episodios son tratables y está recibiendo atención médica especializada.
Las crisis de ausencia son episodios en los que una persona puede experimentar una interrupción breve de la conciencia y dejar de responder durante unos segundos. Sin embargo, es importante precisar que el diagnóstico divulgado por Musiala no permite afirmar que padezca epilepsia: el jugador habló de síntomas similares a las crisis de ausencia vinculados a una disfunción neurológica.