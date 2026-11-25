"Dado que en los últimos días ha habido muchos rumores, el FC Bayern y la agencia que representa a Jamal, 11WINS, aclaran: Jamal Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a ausencias el 22 de abril de 2025. Esto ocurrió de acuerdo con el FC Bayern y su departamento médico inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos", añadió el club alemán.