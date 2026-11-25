La puertorriqueña Jennifer Barreto se coronó el pasado martes 24 de noviembre como la Miss Universo 2026 e hizo historia al ser la primera madre en alcanzar este hito, con el que dio a Puerto Rico su sexta corona en este certamen que celebra su 75 aniversario.
Barreto, de 27 años, se impuso en esta edición celebrada en Puerto Rico a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millan-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).
A continuación te mostramos quiénes son las otras bellezas puertorriqueñas que se han llevado la corona de Miss Universo.
Marisol Malaret Contreras (1949–2023) Ella fue una modelo, presentadora de televisión, empresaria y reina de belleza puertorriqueña que hizo historia en 1970 al convertirse en la primera mujer de Puerto Rico y del Caribe en ganar el título de Miss Universo.
Antes de los certámenes, Marisol estudió ciencias secretariales y trabajó como secretaria ejecutiva. Tras su reinado, trabajó como modelo, actriz (participó en la película Mami) y conductora de televisión (en espacios como Ética TV y Frecuencia Ética). Falleció el 19 de marzo de 2023 en San Juan, a los 73 años.
Deborah Fátima Carthy-Deu Sanz, nacida el 5 de enero de 1966 en Santurce, San Juan, Puerto Rico. El 15 de julio de 1985, a los 19 años, fue elegida Miss Universo en Miami, Florida, superando a otras 78 candidatas. Con este triunfo, le dio a Puerto Rico su segunda corona universal, poniendo fin a una espera de 15 años tras la victoria de Marisol Malaret en 1970.
Tras entregar su corona en 1986, protagonizó la telenovela argentina El cisne blanco (1987) y participó en otras producciones dramáticas como Preciosa y Pacto de amor.
Dayanara Torres. Representó a Puerto Rico en la edición celebrada en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1993, donde obtuvo el título mundial. A los 18 años, se convirtió en la tercera representante de Puerto Rico en obtener la corona universal.
Denise Quiñones. El 11 de mayo de 2001, representando a Puerto Rico en la edición número 50 celebrada en Bayamón, se convirtió en la cuarta puertorriqueña en ganar la corona universal. Con este logro, marcó un hito al ser la primera ganadora no estadounidense en coronarse en su propio país natal.
Zuleyka Rivera es una modelo, actriz y presentadora puertorriqueña que ganó el título de Miss Universo 2006 con tan solo 18 años, convirtiéndose en la quinta reina de Puerto Rico en obtener la corona. El certamen se celebró el 23 de julio de 2006 en Los Ángeles, California. Recibió la corona de manos de la canadiense Natalie Glebova, Miss Universo 2005.