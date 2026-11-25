Deborah Fátima Carthy-Deu Sanz, nacida el 5 de enero de 1966 en Santurce, San Juan, Puerto Rico. El 15 de julio de 1985, a los 19 años, fue elegida Miss Universo en Miami, Florida, superando a otras 78 candidatas. Con este triunfo, le dio a Puerto Rico su segunda corona universal, poniendo fin a una espera de 15 años tras la victoria de Marisol Malaret en 1970.